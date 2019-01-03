ДФС оприлюднила дані про розмитнені «євробляхи»

Державна фіскальна служба оприлюднила дані про митне оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією, які були ввезені на митну територію України і перебували в митних режимах транзиту чи тимчасового ввезення. За повідомленням ДФС, із 25 листопада 2018 року до 2 січня 2019-го таких авт оформили 16,5 тисяч – і з них майже 14 тисяч перебували на митній території України з порушеннями вимог Митного кодексу.

«За них власники добровільно сплатили майже 119 мільйонів гривень (8500 за кожне авто), що звільнило їх від адміністративної відповідальності за недотримання вимог митних режимів при ввезенні транспортного засобу з іноземною реєстрацією, строки та умови ввезення якого не дотримані», – додали в ДФС.

У службі нагадали, що законом від 8 листопада 2018 року № 2612-VIIІ «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України» для громадян встановлено нові умови ввезення транспортних засобів. При цьому передбачено перехідний період у 180 діб для тих громадян, які ввезли автомобіль із 1 січня 2015 року до набрання чинності цим законом.

Протягом цього часу громадяни мають можливість оформити свої транспортні засоби, які були ввезені на територію України протягом вказаного періоду і перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

Згаданий закон і ще один, ухвалений того ж дня, № 2611-VIIІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів», набули чинності опівночі на 25 листопада 2018 року. Вони, зокрема, запровадили можливість легалізації ввезених із порушенням митного та податкового законодавства автомобілів із іноземною реєстрацією, сплативши протягом перехідного періоду належні платежі (сума акцизу при цьому зменшена порівняно з дотеперішньою) і уникнувши адміністративної відповідальності. З іншого боку, зміни посилили вимоги до тимчасового чи транзитного ввезення транспортних засобів із іноземною реєстрацією і збільшили відповідальність за порушення цих вимог.

Попередніми роками через прогалину в законодавстві громадяни України масово користувалися автомобілями на іноземній реєстрації, постійно утримуючи їх у режимі «тимчасового ввезення» і не сплачуючи до бюджету належних платежів. У першу чергу йшлося про старі авта з «єврономерами» – реєстраційними номерами країн Європейського союзу, через що їх неформально назвали «євробляхами». Плани перекрити цю можливість, а потім ухвалення згаданих законів викликали акції протесту користувачів цих авт-«євробляхерів», із перекриттям автомобільних доріг і прикордонних пунктів пропуску.