Власники авто на «єврономерах» почали всеукраїнську акцію протесту – трансляція

20 листопада в Україні власники автомобілів на «єврономерах» розпочали акцію непокори.

Вони вимагають скасувати закони №8487 і №8488, які, як вважають організатори акції, «були прийняті без урахування вимог громадськості, зокрема – про скасування коефіцієнту віку в розрахунку вартості акцизу».

Верховна Рада 8 листопада підтримала законопроекти №8487 та №8488. Нові закони встановлють пільговий термін (тимчасовий) розмитнення автомобілів і посилюють відповідальність громадян за використання автомобілів на єврономерах.

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