Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
20 Листопад 2018, Київ 10:27
Новини | Події

Власники авто на «єврономерах» почали всеукраїнську акцію протесту – трансляція

Учасники акції вимагають закони №8487 і №8488

Дивитись коментарі

20 листопада в Україні власники автомобілів на «єврономерах» розпочали акцію непокори.

Вони вимагають скасувати закони №8487 і №8488, які, як вважають організатори акції, «були прийняті без урахування вимог громадськості, зокрема – про скасування коефіцієнту віку в розрахунку вартості акцизу».

Верховна Рада 8 листопада підтримала законопроекти №8487 та №8488. Нові закони встановлють пільговий термін (тимчасовий) розмитнення автомобілів і посилюють відповідальність громадян за використання автомобілів на єврономерах.

Акція водіїв на єврономерах біля Верховної Ради, Київ, 12 липня 2018 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Рішення по «євробляхах»: що ухвалив парламент

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG