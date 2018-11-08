Рада підтримала посилення відповідальності громадян за автомобілі на єврономерах

Верховна Рада підтримала законопроект №8488, метою якого є посилення відповідальності громадян за використання автомобілів на єврономерах.

Документ підтримали 245 народних депутатів.

«Метою прийняття законопроекту є врегулювання питання ввезення транспортних засобів на митну територію України, забезпечення дієвого контролю за переміщенням, цільовим використанням транспортних засобів, поміщених в митний режим транзиту чи тимчасового ввезення, посилення відповідальності громадян за порушення митних правил», – йдеться в пояснювальній записці.

Зокрема, запроваджується штраф у розмірі двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян (34 тисячі гривень).

Крім того, закон запроваджує відповідальність за випадки, коли громадяни не доставляють товари, у тому числі транспортні засоби особистого користування та комерційного призначення до органу доходів і зборів.

8 листопада Верховна Рада ухвалила закон про розмитнення авто на єврономерах. Закон встановлює пільговий термін розмитнення автомобілів. Останньою правкою перед ухваленням законопроекта, депутати вирішили, що протягом 90 днів після введення закону в дію водіям надаватиметься знижка в 50% на митне оформлення «євроблях». В цілому пільговий період становитиме 180 днів. Після його завершення будуть діяти штрафи у розмірі 8500 гривень за порушення умов тимчасового ввезення і транзиту транспортних засобів.

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