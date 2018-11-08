Рада ухвалила закон про розмитнення авто на єврономерах

Верховна Рада України 8 листопада ухвалила законопроект № 8487 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів». Відповідне рішення підтримали 250 народних депутатів.

Згідно з уваленим документом, базові ставки акцизного податку будуть такими: для авто з бензиновим двигуном – 50 євро, для авто на дизелі – 75 євро. При цьому розмір акцизу буде дорівнювати базовій ставці, помноженій на коефіцієнт двигуна і коефіцієнт віку.

Коефіцієнт двигуна пропонується розраховувати за такою формулою: об’єм двигуна розділити на 1000. Коефіцієнт віку: кількість повних календарних років.

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Закон встановлює пільговий термін розмитнення автомобілів. Останньою правкою перед ухваленням законопроекта, депутати вирішили, що протягом 90 днів після введення закону в дію водіям надаватиметься знижка в 50% на митне оформлення «євроблях». В цілому пільговий період становитиме 180 днів. Після його завершення будуть діяти штрафи у розмірі 8500 гривень за порушення умов тимчасового ввезення і транзиту транспортних засобів.

Депутати рекомендували направити усі податки за розмитнення «євроблях» до Пенсійного фонду. Відповідну пропозицію має підготувати Кабінет міністрів і подати на розгляд до Ради.

У першому читанні законопроект прийняли 13 липня.

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