Біля Кабміну протестують проти росту цін на бензин

Біля будівлі Кабінету міністрів у Києві вранці 11 жовтня протестують проти підвищення цін на бензин в Україні.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, під час акції, яка триває годину, від 9:00 до 10:00, близько 100 водіїв запаркували свої автомобілі біля Кабміну і сигналили з вимогою знизити ціни на пальне.

Вони також тримали плакати з написами «Ні шаленим цінам на пальне», «Ціни, як в Європі, живемо в повній … Ні! Цінам на пальне».

Водії, які проїжджали повз акцію, сигналами підтримували її учасників.

Одним з організаторів акції є всеукраїнський рух Автоєвросила.

Бензин в Україні дорожчає з серпня: тоді найпопулярніший тип автомобільного пального А-95 коштував 29 гривень 20 копійок, повідомляє, зокрема, портал minfin.com.ua.​ Зараз ця марка бензину коштує близько 35 гривень за літр.

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Перед цим кілька місяців бензин майже не змінювався у ціні, а періодично навіть трохи дешевшав. А ще раніше, у період з жовтня 2017 року по січень 2018-го бензин подорожчав дуже суттєво: на шість гривень за літр.