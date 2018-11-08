Рішення по «євробляхах»: що ухвалив парламент

Депутати Верховної Ради ухвалили законопроекти щодо розмитнення автівок і очікують, що це зменшить кількість машин на єврономерах в Україні. Зокрема для власників «євроблях» передбачили пільговий період для оформлення із знижкою у 50%. Що ухвалили депутати і скільки тепер коштуватиме розмитнення машини, про це детальніше далі.

Формула для обчислення акцизного податку наступна:

Базова ставка * Коефіцієнт двигуна * Коефіцієнт віку

Після критики першого варіанту запропонованих змін, в Комітеті Верховної Ради з питань податкової та митної політики, який очолює Ніна Южаніна, передбачили диференціацію податку. Тобто більш дешеві машини мають обходитися в меншу вартість, ніж більш потужні та дорогі автівки.

Нові базові ставки для бензинових авто такі:

З об’ємом двигуна до 3000 см кубічних – 50 євро

З об’ємом двигуна більше від 3000 см кубічних – 100 євро

Нові базові ставки для дизельних авто такі:

Об’єм до 3500 см кубічних – 75 євро

Понад 3500 см кубічних – 150 євро

Коефіцієнт двигуна розраховується так: об’єм двигуна ділиться на 1000.

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Різниця в тисячі євро

До прикладу, візьмемо бензиновий автомобіль 2013 року з об’ємом двигуна 1500 см кубічних, тож акцизний податок складе:

50 * 1,5 * 5 = 375 євро.

За чинними поки що ставками цей податок для аналогічної автівки складає 2051 євро.

До того ж пропонують обмежити коефіцієнт віку до 15. Раніше пропонувалося застосовувати коефіцієнт, що відповідав фактичному віку машини.

«Відтак навіть для автомобілів 2000 року випуску коефіцієнт віку, застосування якого суттєво впливає на розмір акцизного податку, не перевищуватиме 15», – пояснила голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Тож, для автомобіля на бензині з об’ємом двигуна 1500 см кубічних, віком 2003 року і старіше, акцизний податок буде:

50 * 1,5 * 15 = 1125 євро.

За чинними ставками, для автівки 15 років акцизний податок складає 2 642 євро.

Пільгове розмитнення

Останньою правкою, яку «протягнули» депутати перед самим голосуванням, було те, що протягом 90 днів з моменту вступу закону в дію, власники автомобілів на єврономерах зможуть їх розмитнити на пільгових умовах: сплативши лише 50% акцизного податку.

Знижка застосовується до транспортного засобу, який особа завозить для власного використання в кількості один автомобіль на одну особу.

Парламент пропонує кошти від масового оформлення машин направляти до пенсійного фонду. Для цього подібні пропозиції на розгляд Верховної Ради має надати Кабінет міністрів, мовиться в законопроекті.

«Ця норма є винятковою і стосується виключно митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України в режимах транзиту та тимчасового ввезення з 1 січня 2015 року й до дня набрання чинності зазначених актів. Її застосування дозволить підвищити ступінь соціальної відповідальності осіб, які ввезли такі машини й надасть змогу збалансувати фінансовий стан Пенсійного фонду, що в свою чергу стабілізує ситуацію з виплатою пенсій в Україні», – зазначає Ніна Южаніна.

Щодо вартості розмитнення: змінити пропонують лише ставки акцизного податку на авто, а от ПДВ (20% від вартості авто), мито (10% від вартості) та збір у Пенсійний фонд (3–5%) залишаються в тих самих межах.

Штрафи щодо порушення митних правил прописані в законопроекті №8488, який депутати ухвалили теж 8 листопада, але увечері

Стають суворіші правила, посилюється контроль, збільшуються суми штрафів за порушення митного законодавства. Щодо поступок, то ухвалили, що протягом 180 днів власник авто, який порушив встановлені строки перебування транспортного засобу на території України, повинен буде сплатити митні платежі та штраф у розмірі 8500 гривень та буде звільнений від адміністративної відповідальності за порушення митних правил.