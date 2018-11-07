Верховну Раду пікетують водії авто на єврономерах

Верховну Раду зранку 7 листопада пікетують водії авто на єврономерах. В Урядовому кварталі ускладнений рух через нагромадження автомобілів з європейською реєстрацією, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Перед Верховною радою зібралися кілька сотень людей із різних міст України.

Організатори акції «Авто-Євро-Сила» вимагають підтримати «народні правки» до законопроектів №8487, 8488.

Одна з основних вимог стосується акцизу на ввезення іноземних автомобілів.

«Вимагаємо прибрати коефіцієнт віку у формулі розрахунку акцизу, що знизить його практично до незначного для автомобіля будь-якого віку, але формально полегшить прийняття змін до діючого закону, так як збережеться формальна наявність акцизу. Таким чином, нове повне доступне розмитнення складе (ПДВ+Мито+Військовий збір+Акциз) все разом близько 40% від вартості авто на постійній основі для кожного українця», – йдеться у повідомленні організаторів.

У разі не внесення змін до законопроектів організатори обіцяють «безстрокові акції в кожній області України».

Пікетувальники також кажуть, що підтримують «протест перевізників та проти підвищення цін на пальне і за припинення знищення доріг».

Комітету Верховної ради з питань податкової та митної політики планує розглядати законопроекти про податок на автомобілі з іноземною реєстрацією у четвер, 8 листопада.