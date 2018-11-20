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20 Листопад 2018, Київ 18:15
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Акції протесту водіїв на єврономерах в різних містах країни – відеорепортаж

Акції протесту водіїв на єврономерах в різних містах країни – відеорепортаж
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Всеукраїнська акція протесту щодо умов розмитнення автомобілів розпочалася 20 листопада. Ініціатори – організація «Авто Євро Сила». Учасники паркують на вулицях великих міст свої автівки, які мають переважно європейську реєстрацію, блокуючи у такий спосіб вільний проїзд. Проводити акцію планують, допоки Верховна Рада не ухвалить інші правила легалізації іноземних автівок. Ті законопроекти, які депутати ухвалили нещодавно, не задовольняють мітингувальників, тож вони планують ночувати на вулицях в автівках і продовжувати безстроковий протест.

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