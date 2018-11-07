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07 Листопад 2018, Київ 11:56
Новини | Події

Поліція Києва посилила охорону в урядовому кварталі

У місті Києві заплановано проведення кількох заходів, більшість із яких проходитимуть в урядовому кварталі – поліція

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У Києві зранку 7 листопада поліція в посиленому режимі охороняє урядовий квартал, повідомляє відділ комунікації столичної поліції.

«У місті Києві заплановано проведення кількох заходів, більшість із яких проходитимуть в урядовому кварталі. Працівники структурних підрозділів Головного управління Національної поліції у місті Києві, військовослужбовці Національної гвардії України та патрульні поліцейські забезпечують охорону правопорядку», – йдеться у повідомленні.

Посилені наряди патрулюють у місцях проведення акцій, прилеглої до них території, на станціях метрополітену та на зупинках громадського транспорту.

7 листопада власники автомобілів з іноземною реєстрацією проводять акцію протесту під Верховною Радою.

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