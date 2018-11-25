В МВС заявили про заходи у зв’язку з блокуванням кордонів «євробляхарями»

У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що вжили заходів у відповідь на акції, влаштовані водіями авт на іноземній реєстрації на низці прикордонних переходів на західному кордоні України.

Як мовиться в повідомленні, для забезпечення публічної безпеки та недопущення провокацій створено оперативний штаб Національної поліції, в місцях проведення акцій працює поліція діалогу. «Правоохоронці надаватимуть учасникам акції усю необхідну сервісну допомогу», – додали в МВС.

Також за ініціативою міністерства створено робочу групу для врегулювання законодавчих норм та розблокування руху на пунктах пропуску, повідомили в МВС. Причина проблем, уточнили в міністерстві, – в тому, що з набуттям чинності новими законами, які стосуються легалізації ввезених із порушенням митного та податкового законодавства автомобілів із європейською реєстрацією, під їхню дію потрапили також водії з прикордонних регіонів, які перетинали державний кордон на таких автах на нетривалий період законно. Нині митні процедури щодо них виявилися нечіткими, заявили в МВС.

До робочої групи ввійшли перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, голова Національної поліції Сергій Князєв, голова Держприкордонслужби Петро Цигикал, начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій, в. о. голови Державної фіскальної служби України Олександр Власов. Перше засідання пройде у понеділок, 26 листопада.

Крім того, інформує МВС, посилено заходи безпеки на кордоні, зокрема, «створені ситуативні групи, в готовності до дій перебувають додаткові сили».

За даними міністерства, на цей час великі черги і ускладнення руху спостерігаються в напрямку пунктів пропуску «Устилуг», «Рава-Руська», «Ягодин», «Малий Березний», «Шегині», «Краковець», «Солотвино» та «Угринів». «У місцях скупчення людей перебувають співробітники Нацполіції», – додали в МВС.

При цьому міністерство попросило власників авт, які стали заручниками тимчасово неврегульованої законодавчо ситуації, «не вдаватися до радикальних дій».

Опівночі на 25 листопада набули чинності нові закони стосовно можливості легалізації ввезених із порушенням митного та податкового законодавства автомобілів із іноземною реєстрацією. Одна з передбачених ними змін вплинула й на тих, хто не мав наміру порушувати законодавство: відтепер навіть тимчасове чи транзитне ввезення такого авта особою, що є резидентом України, можливе тільки після внесення грошової застави в розмірі суми митних платежів, що мають бути сплачені при ввезенні таких авт на митну територію України з метою вільного обігу. Ця зміна і непоінформованість про неї частини водіїв спричинила протести на низці прикордонних переходів. Учасники акцій як перехожі неперервно ходять пішохідними переходами, не даючи автам можливості проїхати і лише час від часу пропускаючи по кілька машин. Національна поліція попереджала, що в разі блокування автодоріг на території України до правопорушників будуть застосовуватися передбачені законом заходи, – але наразі, як видно з відеозаписів і фотографій із місць протестів, у події не втручається.

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