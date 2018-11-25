Львівщина: власники «євроблях» перекрили в’їзд до чотирьох пунктів пропуску на кордоні з Польщею

Кілька десятків людей обмежили рух транспорту до пунктів пропуску українсько-польського кордону «Краковець» і «Рава-Руська» у Львівській області. Власники автомобілів із іноземною реєстрацією близько 12 години почали ходити пішим переходом, час від часу пропускаючи по кілька машин чи автобусів для проїзду на пункти пропуску.

Пізніше, повідомляє кореспондент Радіо Свобода, акція протесту охопила ще два пункти перетину кордону – «Шегині» і «Грушів».

Акція спричинена ухваленими Верховною Радою 8 листопада 2018 року законів 2611-VIII та 2612-VIII (відомими як закони про «євробляхи»). Вони стосуються розмитнення автомобілів на єврономерах і посилення відповідальності громадян за використання автомобілів на єврономерах.

Обидва закони отримали підпис президента 23 листопада і набрали чинності 25 листопада 2018 року.

Від сьогодні, за повідомленням Державної фіскальної служби, «громадяни України мають право переміщувати транспортний засіб, що зареєстрований за межами України, в режимі транзиту за умови сплати грошової застави в розмірі митних платежів, що підлягають сплаті при ввезенні таких авто на митну територію України з метою вільного обігу».

На двох пунктах пропуску, за інформацією прикордонної служби, утворилась черга з близько півсотні автомобілів. Також, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, акція протесту триває в пункті пропуску «Ягодин» у Волинській області.

Національна поліція попередила, що у разі блокування автодоріг на території України до правопорушників будуть застосовуватися передбачені законом заходи.

Учасники протесту вимагають пояснення їм правил перетину кордону і скасування ухвалених норм про сплату мита у законах.