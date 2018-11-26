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26 Листопад 2018, Київ 23:42
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Заблоковані три пункти пропуску на українсько-польському кордоні. Ситуація напружена – відео

Заблоковані три пункти пропуску на українсько-польському кордоні. Ситуація напружена – відео
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Запалені шини, емоції, лайка. Так виглядає другий день у пункті пропуску Краковець. 26 листопада у Польщу не пропускали жодного автомобля, а автобуси – один на годину. Акції протесту «євробляхарів» також тривають у Шегині та Рава-Руській. У Грушові, Угринові та Смільниці пункти розблоковані і працюють у звичному режимі. Заручниками ситуації стали тисячі людей в автомобілях і автобусах, водії кількох сотень вантажівок. Люди протестують через закон, який чинний з 25 листопада, згідно з яким під час в’їзду в Україну на автомобілях з іноземною реєстрацією, водій має сплатити заставу у разі транзитного руху (яка повертається) і мито за ввезення авто.

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