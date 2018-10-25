Вугілля, контрабанда та євробляхи. Життя ПІД та НАД Нововолинськом, містом колишньої шахтарської слави, яким вже 22 роки керує одна й та сама людина. Тут практично всі мешканці знають, що таке «сіра» та «чорна» контрабанда, а кожен другий їздить на «євробляхах». Як близькість до єврокордону рятує місто від депресії? #ВУКРАЇНІ – спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «Настоящее Время» про людей, які всупереч всьому змінюють життя на краще, про боротьбу за свої права, про унікальні місця і про унікальні історії успіху.