Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
25 Жовтень 2018, Київ 19:56
Відео

Нововолинськ. Західний край териконів – відео

Нововолинськ. Західний край териконів – відео
Embed

No media source currently available

0:00 0:24:55 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Вугілля, контрабанда та євробляхи. Життя ПІД та НАД Нововолинськом, містом колишньої шахтарської слави, яким вже 22 роки керує одна й та сама людина. Тут практично всі мешканці знають, що таке «сіра» та «чорна» контрабанда, а кожен другий їздить на «євробляхах». Як близькість до єврокордону рятує місто від депресії? #ВУКРАЇНІ – спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «Настоящее Время» про людей, які всупереч всьому змінюють життя на краще, про боротьбу за свої права, про унікальні місця і про унікальні історії успіху.

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG