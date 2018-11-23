Порошенко підписав закони про розмитнення авто на «єврономерах»

Президент України Петро Порошенко підписав закони №8487 та №8488 про розмитнення автомобілів на «єврономерах».

«Підписав закони №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами. Всі кошти від цього, від першої й до останньої гривні, підуть до Пенсійного фонду на покриття його дефіциту, на індексації пенсій, на виплати в першу чергу тим, хто отримує мінімальну пенсію. Це чітко й недвозначно передбачено законом», – написав Порошенко у Facebook.

Верховна Рада 8 листопада підтримала законопроекти №8487 та №8488. Нові закони встановлють пільговий термін (тимчасовий) розмитнення автомобілів і посилюють відповідальність громадян за використання автомобілів на єврономерах.