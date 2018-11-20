Поліція відкрила кримінальне провадження через перекриття руху на дорозі «Київ-Чоп»

Поліція Рівненської області відкрила кримінальне провадження через перекриття руху на дорозі «Київ-Чоп».

Провадження відкрите за статтею «блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства».

Поліцейські регіону зазначили, що 20 листопада неподалік села Біла Криниця понад 20 людей перекрили автодорогу «Київ-Чоп», безперервно рухаючись пішохідним переходом.

За даними Укравтодору, станом на 15:00 через акції власників автомобілів на «єврономерах» дорогу перекрили в 17 областях – Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненський, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій та Черкаській.

20 листопада в Україні власники автомобілів на «єврономерах» розпочали акцію непокори.

Вони вимагають скасувати закони №8487 і №8488, які, як вважають організатори акції, «були прийняті без урахування вимог громадськості, зокрема – про скасування коефіцієнту віку в розрахунку вартості акцизу».

Нові закони встановлють пільговий термін (тимчасовий) розмитнення автомобілів і посилюють відповідальність громадян за використання автомобілів на єврономерах.

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