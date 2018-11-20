На Дніпропетровщині водії на «єврономерах» частково перекрили рух на трасі в бік Полтави

На Дніпропетровщині водії на «єврономерах» вимагають спростити правила розмитнення іноземних авто в Україні. Автомобілісти беруть участь в частковому блокуванні траси на Полтаву в районі села Лобойківка.

Як повідомив Радіо Свобода керівник дніпровського відділення Всеукраїнської громадської організації «Автоєвросила» Олександр Максименко, в акції бере участь близько 200 авто, учасники продовжують під’їжджати.

«Ми просимо нашу владу переглянути акцизи, щоб за автомобіль вартістю в три тисячі доларів не доводилося платити таку ж суму за розмитнення», – зауважив Максименко.

За його словами, рух на трасі блокований частково, проїзд для машин «швидкої» допомоги, пожежним авто та вантажівкам відкритий.

Учасники акції заявляють, що якщо Верховна Рада України не виконає їхні вимоги, вони звертатимуться до президента з вимогою накласти «вето» на відповідні законопроекти.

Верховна Рада 8 листопада підтримала законопроекти №8487 та №8488. Вони встановлють пільговий термін (тимчасовий) розмитнення автомобілів і посилюють відповідальність громадян за використання автомобілів на «єврономерах».