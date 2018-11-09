Радіо Свобода Daily: Верховна Рада ухвалила закони щодо «євроблях»

Диктант єдності

До Дня української писемності та мови українців запрошують написати традиційний диктант національної єдності. Як повідомляє організатор – «Українське радіо», проект розпочнеться 9 листопада, текст зачитуватимуть на «Українському радіо» з 11:30. Умови мовного флеш-мобу: диктант треба писати лише від руки, надіслати роботу на перевірку можна і електронною поштою, для цього написаний від руки диктант треба відсканувати чи сфотографувати.

Закон для «євроблях»

Депутати Верховної Ради ухвалили законопроекти щодо розмитнення автівок і очікують, що це зменшить кількість машин на єврономерах в Україні. Зокрема для власників «євроблях» передбачили пільговий період для оформлення із знижкою у 50%. Водночас, депутати посилили відповідальність громадян за автомобілі на єврономерах. Що ухвалили депутати і скільки тепер коштуватиме розмитнення машини, читайте в матеріалі.

Далі коротко:

Міністерство фінансів США оприлюднило новий санкційний список проти фізичних та юридичних осіб через події в анексованому Росією Криму та на Донбасі.

На широкі екрани України вийшов пригодницький фільм режисера Ярослава Лодигіна «Дике Поле». Як повідомляє Держкіно, стрічка створена за мотивами роману «Ворошиловград» Сергія Жадана.

Верховна Рада України цього року не виплатила 15 мільйонів 826 тисяч гривень зарплати народним депутатам, які не відвідували засідань парламенту.

Тимчасова слідча комісія парламенту України із розслідування нападу на Катерину Гандзюк й інших громадських активістів провела своє перше засідання.

Зібрані докази підтверджують основну версію вибухів на складі боєприпасів під Ічнею у Чернігівській області – диверсію.

Чорнобиль

Днями до Чорнобильської зони прибув голова фонду «Укриття» Європейського банку реконструкції та розвитку Саймон Еванс. Цей фонд ЄБРР концентрує кошти країн-донорів та інвестує їх у проектування, будівництво та запуск найбільшої у світі захисної споруди. Ідеться про Новий безпечний конфайнмент (НБК), який у листопаді 2016 року насунули на старий ненадійний саркофаг зруйнованого четвертого енергоблоку ЧАЕС. Саймон Еванс – частий гість на будмайданчику біля ЧАЕС: він опікується підготовкою НБК до експлуатації. Саймон Еванс, який близько 11 років бере участь у створенні та фінансуванні НБК, під час свого перебування на ЧАЕС дав інтерв’ю Радіо Свобода.

Ілон Маск

Багато для кого назва компанії з виробництва електромобілів Tesla асоціюється із головою її ради директорів Ілоном Маском, щоправда, тепер вже колишнім. Останнім часом Маск опинився у центрі кількох скандалів, а один із них коштував йому посади. Тепер компанію очолить жінка. Хто вона, чому все це сталося, і що тепер робитиме сам Маск, читайте за лінком.

«Батько Махно»

«Батько Махно» – одна зі значущих сторінок національно-визвольних змагань початку минулого століття, але на рівні держави його ювілей не відзначається, бо в офіційний літопис української історії він увійшов радше як негативний персонаж. А втім, безсумнівно, що Махно був однією з яскравих постатей свого часу, а очолюваний ним рух справив великий вплив на перебіг подій. Якою була справжня чисельність махновської армії? Чи справді махновці влаштовували німецькі та єврейські погроми в краї? Чи правда те, що «батько» був на зріст меншим від більшості своїх «синів», що виявляв нелюдську жорстокість і володів екстрасенсорними здібностями? Чи існувало та де було заховане «золото Махна»?.. На ці та інші питання знають відповіді дніпровські історики та краєзнавці – дослідники біографії Нестора Махна та махновщини в регіоні.

Veteran Hub

Близько сотні представників дипломатичного корпусу, ветеранських і волонтерських організацій, публічних осіб, серед яких Київський міський голова Віталій Кличко, й засновники однойменних благодійних фондів Олена і Віктор Пінчуки взяли участь в урочистій церемонії відкриття громадського офісу Veteran Hub. Ці ж фонди виступають спонсорами проекту. Розміщений у київському телецентрі, відомому під назвою «Олівець», цей простір, за задумкою ініціаторів, має стати майданчиком для спілкування ветеранів, яким потрібна допомога та консультації, і волонтерів, які цю допомогу надають. Але у ветеранському і волонтерському середовищах не всі підтримують появу, не всім до вподоби, що цей проект фінансують представники «олігархічного клану». Кореспондентка Радіо Свобода відвідала Veteran Hub, щоб розібратись у нюансах його діяльності. ​

Піклуйтеся один про одного!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.