Радіо Свобода Daily: Верховна Рада ухвалила закони щодо «євроблях»

Диктант єдності
До Дня української писемності та мови українців запрошують написати традиційний диктант національної єдності. Як повідомляє організатор – «Українське радіо», проект розпочнеться 9 листопада, текст зачитуватимуть на «Українському радіо» з 11:30. Умови мовного флеш-мобу: диктант треба писати лише від руки, надіслати роботу на перевірку можна і електронною поштою, для цього написаний від руки диктант треба відсканувати чи сфотографувати.
Закон для «євроблях»
Депутати Верховної Ради ухвалили законопроекти щодо розмитнення автівок і очікують, що це зменшить кількість машин на єврономерах в Україні. Зокрема для власників «євроблях» передбачили пільговий період для оформлення із знижкою у 50%. Водночас, депутати посилили відповідальність громадян за автомобілі на єврономерах. Що ухвалили депутати і скільки тепер коштуватиме розмитнення машини, читайте в матеріалі.
Далі коротко:
- Міністерство фінансів США оприлюднило новий санкційний список проти фізичних та юридичних осіб через події в анексованому Росією Криму та на Донбасі.
- На широкі екрани України вийшов пригодницький фільм режисера Ярослава Лодигіна «Дике Поле». Як повідомляє Держкіно, стрічка створена за мотивами роману «Ворошиловград» Сергія Жадана.
- Верховна Рада України цього року не виплатила 15 мільйонів 826 тисяч гривень зарплати народним депутатам, які не відвідували засідань парламенту.
- Тимчасова слідча комісія парламенту України із розслідування нападу на Катерину Гандзюк й інших громадських активістів провела своє перше засідання.
- Зібрані докази підтверджують основну версію вибухів на складі боєприпасів під Ічнею у Чернігівській області – диверсію.
Чорнобиль
Днями до Чорнобильської зони прибув голова фонду «Укриття» Європейського банку реконструкції та розвитку Саймон Еванс. Цей фонд ЄБРР концентрує кошти країн-донорів та інвестує їх у проектування, будівництво та запуск найбільшої у світі захисної споруди. Ідеться про Новий безпечний конфайнмент (НБК), який у листопаді 2016 року насунули на старий ненадійний саркофаг зруйнованого четвертого енергоблоку ЧАЕС. Саймон Еванс – частий гість на будмайданчику біля ЧАЕС: він опікується підготовкою НБК до експлуатації. Саймон Еванс, який близько 11 років бере участь у створенні та фінансуванні НБК, під час свого перебування на ЧАЕС дав інтерв’ю Радіо Свобода.
Ілон Маск
Багато для кого назва компанії з виробництва електромобілів Tesla асоціюється із головою її ради директорів Ілоном Маском, щоправда, тепер вже колишнім. Останнім часом Маск опинився у центрі кількох скандалів, а один із них коштував йому посади. Тепер компанію очолить жінка. Хто вона, чому все це сталося, і що тепер робитиме сам Маск, читайте за лінком.
«Батько Махно»
«Батько Махно» – одна зі значущих сторінок національно-визвольних змагань початку минулого століття, але на рівні держави його ювілей не відзначається, бо в офіційний літопис української історії він увійшов радше як негативний персонаж. А втім, безсумнівно, що Махно був однією з яскравих постатей свого часу, а очолюваний ним рух справив великий вплив на перебіг подій. Якою була справжня чисельність махновської армії? Чи справді махновці влаштовували німецькі та єврейські погроми в краї? Чи правда те, що «батько» був на зріст меншим від більшості своїх «синів», що виявляв нелюдську жорстокість і володів екстрасенсорними здібностями? Чи існувало та де було заховане «золото Махна»?.. На ці та інші питання знають відповіді дніпровські історики та краєзнавці – дослідники біографії Нестора Махна та махновщини в регіоні.
Veteran Hub
Близько сотні представників дипломатичного корпусу, ветеранських і волонтерських організацій, публічних осіб, серед яких Київський міський голова Віталій Кличко, й засновники однойменних благодійних фондів Олена і Віктор Пінчуки взяли участь в урочистій церемонії відкриття громадського офісу Veteran Hub. Ці ж фонди виступають спонсорами проекту. Розміщений у київському телецентрі, відомому під назвою «Олівець», цей простір, за задумкою ініціаторів, має стати майданчиком для спілкування ветеранів, яким потрібна допомога та консультації, і волонтерів, які цю допомогу надають. Але у ветеранському і волонтерському середовищах не всі підтримують появу, не всім до вподоби, що цей проект фінансують представники «олігархічного клану». Кореспондентка Радіо Свобода відвідала Veteran Hub, щоб розібратись у нюансах його діяльності.
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