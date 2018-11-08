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08 Листопад 2018, Київ 21:52
Новини | Міжнародні

США додають у санкційний список трьох людей і дев’ять компаній із Росії – Волкер

Волкер заявив, що санкції будуть запроваджені через анексію Криму та порушення прав людини

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Міністерство фінансів США 8 листопада додасть у санкційний список через події в Криму та на Донбасі трьох людей і дев’ять підприємств із Росії, заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

«Це будуть санкції щодо трьох фізичних та дев’яти юридичних осіб, які підтримують спроби Росії інтегрувати Кримський регіон України за допомогою приватних інвестицій та проектів, а також проти тих, хто здійснив серйозні порушення прав людини», – сказав Волкер.
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США вперше запровадили санкції проти Росії у відповідь на анексію Криму в 2014 році. З початком збройного конфлікту в Донбасі до політичних санкцій додалися й економічні заходи. Паралельно зі США санкції запроваджує і Євросоюз.

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