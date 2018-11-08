США додають у санкційний список трьох людей і дев’ять компаній із Росії – Волкер

Міністерство фінансів США 8 листопада додасть у санкційний список через події в Криму та на Донбасі трьох людей і дев’ять підприємств із Росії, заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

«Це будуть санкції щодо трьох фізичних та дев’яти юридичних осіб, які підтримують спроби Росії інтегрувати Кримський регіон України за допомогою приватних інвестицій та проектів, а також проти тих, хто здійснив серйозні порушення прав людини», – сказав Волкер.

США вперше запровадили санкції проти Росії у відповідь на анексію Криму в 2014 році. З початком збройного конфлікту в Донбасі до політичних санкцій додалися й економічні заходи. Паралельно зі США санкції запроваджує і Євросоюз.