За Крим і Донбас: як діють санкції проти Росії

Міністерство фінансів США 8 листопада оприлюднило новий санкційний список через події в окупованому Росією Криму та на Донбасі. До списку потрапили 9 юридичних осіб, зокрема кілька санаторіїв у Криму і так зване «міністерство державної безпеки» угруповання «ЛНР», а також троє фізичних осіб, серед них російський генерал Володимир Зарицький. Важливо, що нові фінансові санкції вперше на офіційному рівні визнають, що Росія має повний контроль над ситуацією на окупованій частині сходу України, зазначив спеціальний посланець Державного департаменту США з питань України Курт Волкер. Тим часом міністр закордонних справ України Павло Клімкін прогнозує запровадження ЄС санкцій проти організаторів незаконних виборів на окупованій частині Донбасу. Як працюють санкції і чи працюють взагалі? Про це говорили у програмі «Ваша Свобода» заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков, провідний фахівець Центру міжнародних досліджень Дипломатичної академії України Олена Снігир, експерт українського Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин та політичний експерт Андрій Окара.