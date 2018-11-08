До санкційного списку США потрапили кримські санаторії та колишній співробітник СБУ

Міністерство фінансів США оприлюднило новий санкційний список проти фізичних та юридичних осіб із Росії через події в анексованому Росією Криму та на Донбасі.

Під санкції потрапили кримські санаторії «Ай-Петрі», «Дюльбер», «Місхор», комплекс відпочинку «Мрія». Також у санкційному списку компанії «Кримтеплоелектроцентраль», «Гарант-СВ», «Управлінська компанія інфраструктурних проектів», «Південний проект» і підконтрольне бойовикам «ЛНР» «Міністерство державної безпеки».

Серед фізичних осіб під санкції потрапив колишній співробітник Служби безпеки України Андрій Сушко, який зараз працює на Федеральну службу безпеки Росії, «заступник міністра державної безпеки ЛНР» Олександр Басов та російський генерал Володимир Зарицький, який з 2001 д 2010 року очолював ракетні війська й артилерію Росії.

США вперше запровадили санкції проти Росії у відповідь на анексію Криму в 2014 році. З початком збройного конфлікту в Донбасі до політичних санкцій додалися й економічні заходи. Паралельно зі США санкції запроваджує і Євросоюз.