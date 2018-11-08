Нові санкції проти Росії засвідчують, що вона має повний контроль над окупованою частиною Донбасу – Волкер

Спеціальний посланець Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що нові фінансові санкції проти Росії, оголошені 8 листопада Міністерством фінансів США, вперше на офіційному рівні визнають, що Росія має повний контроль над ситуацією на окупованій частині сході України. Також вперше санкції накладають на приватних осіб, які через свої інвестиції «сприяють інтеграції Криму» та стосуються тих, хто причетних до порушень прав людини в Криму. Курт Волкер закликав владу Росії не проводити так звані «вибори» на окупованих територіях сходу України, призначених на 11 листопада, бо вони порушують Мінські угоди, що закликають до відновлення українського конституційного порядку на цих територіях.

Курт Волкер, спеціальний посланець Держдепартаменту США з питань України, заявив, що так звані «вибори», які «Росія організовує на окупованих нею територіях України, які вона називає «донецькою» та «луганською народними республіками», викликають велике занепокоєння США. У Вашингтоні вважають, що ці утворення не мають жодної легітимності, «їх не існує в межах Мінських угод», наголосив Волкер під час телефонного брифінгу для журналістів.

Втілення мінських угод закликає до відновлення українського конституційного порядку і в українському конституційному порядку немає місця для цих «республік»

«Втілення мінських угод закликає до відновлення українського конституційного порядку і в українському конституційному порядку немає місця для цих «республік», – наголосив Курт Волкер.

Разом з тим, він відзначив, що США підтримують ідею проведення виборів на цій території, таких як вибори мерів, чи керівників областей. Але вони, згідно з Мінськими угодами, мають проводитися в рамках Конституції України, коли ця територія стане безпечною, коли буде свобода слова, коли кандидати зможуть вільно агітувати, коли буде свобода пересування, але «жодна з цих умов зараз не існує», зауважує Волкер. Тому ані США, ані Європа, ані жодна міжнародна організація не визнають таких виборів, зазначає Волкер.

Санкції визнають, що Росія має повний контроль над окупованими територіями на Донбасі

Ці санкції стосуються 3 осіб та 9 організацій, які підтримують зусилля Росії в інтеграції Криму через приватні інвестиції та проекти, або залучені до серйозних порушень прав людини

Говорячи про нові санкції, які США накладають на Росію, Курт Волкер наголосив, що вони стосуються як Криму, так і Донбасу. «Ці санкції стосуються трьох осіб та дев’яти організацій, які підтримують зусилля Росії в інтеграції Криму через приватні інвестиції та проекти, або ті, що залучені до серйозних порушень прав людини», – сказав спеціальний посланець США.

Він зазначив, що санкції є наступним кроком після Кримської декларації державного секретаря США Майкла Помпео від 25 липня про те, що США не визнають і не визнаватимуть у майбутньому Крим як частину Росії.

Ці санкції, за словами Волкера, підкреслюють непохитне партнерство між США та Україною і Європейським союзом й неприйняття окупації та анексії Криму й використання сили, щоб контролювати частини Луганської та Донецької областей на сході України. При цьому США покладають на Росію відповідальність за порушення прав людини у районах України, які є окуповані чи контрольовані Росією за допомогою сили.

Упродовж довгого часу ми говорили, що Росія має 100-відсотковий контроль над тим, що відбувається на окупованих нею територіях

«Упродовж довгого часу ми говорили, що Росія має 100-відсотковий контроль над тим, що відбувається на окупованих нею територіях, це стосується військових сил політичних утворень та навіть економічної діяльності, але вперше у формі санкцій було визнано, що Росія в реальності контролює Донбас на сході України», – наголосив Курт Волкер.

При цьому він зауважив, що санкції будуть посилюватися, якщо не буде досягнуто поступу в поверненні Криму під контроль України та в імплементації Мінських угод. «Якби ми побачили імплементацію Росією Мінських угод та встановлення миру, ми були б готові переглянути санкції та скасувати їх. Але зараз ми жодного прогресу не бачимо», – заявив Волкер.

Війна і страждання для українців тривають

Наприкінці Курт Волкер наголосив, що війна на Донбасі не припиняється і приносить нестерпні страждання місцевим жителям. Ця війна, за словами Волкера, вже має більше жертв, ніж будь-який інший конфлікт в Європі з часу Балканських воєн. А щодо людей, які були змушені покинути свої домівки, то ці цифри є найбільшими з часу Другої світової війни. Понад 3 мільйони людей покинули зону конфлікту, де загинуло понад 10 тисяч осіб. Із них 450 цивільних осіб загнуло лише за останні 14 місяців. Понад мільйон людей потребує допомоги, бо живуть без води, опалення чи навіть даху над головою. Більшість з цих найбільш нужденних – старші люди, які не мають можливості покинути зону конфлікту.

Для того, щоб цифри втрат були зрозумілі іноземним журналістам, Курт Волкер пояснив, що близько 3 тисяч цивільних українців загинули у цьому конфлікті, а втрати українського війська, що сягають 7 тисяч, є більшими, ніж втрати серед американських в Афганістані за весь час війни в тій країні.

Волкер також зауважив, що місія ОБСЄ, яка має займатися моніторингом конфлікту, далі має проблеми з доступом до територій, контрольованих Росією.

Відповідаючи на запитання російських журналістів про майбутню зустріч з помічником президента Росії Владиславом Сурковим, Курт Волкер сказав, що така зустріч запланована, але точна дата її ще не встановлена. І США готові працювати разом з Росією над пошуком вирішення цього конфлікту, щоб зупинити смерті та страждання мирного населення. Таке вирішення, на думку Волкера, мало б включати миротворчу місію під егідою ООН та виконання Мінських угод.

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