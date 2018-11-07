У Кремлі відреагували на намір США запровадити нові санкції проти Росії

Росія вважатиме незаконними можливі нові санкції з боку США, заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

«Ми вважаємо рестрикції, запроваджені США проти Росії, незаконними і, відповідно, так само будемо ставитися до аналогічних кроків, якщо вони будуть», – цитує Пєскова російська державна агенція новин ТАСС.

Напередодні Державний департамент США оголосив, що розпочне консультації з Конгресом щодо нових санкцій проти Росії після того, як Москва не дотрималася тримісячного терміну виконання законодавства США 1991 року про запобігання використанню хімічної зброї.

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За словами представника Держдепартаменту, впровадження другого етапу санкцій залежить від того, чи надасть Москва гарантії невикористання хімічної зброї.

Причиною нових санкцій є, як вважають у Вашингтоні, застосування на території Великої Британії хімічної зброї – нервово-паралітичної речовини «Новачок». Сполучені Штати та їхні союзники звинувачують російський уряд у причетності до нападу на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля і його дочку Юлію в англійському місті Солсбері.

Москва рішуче заперечує причетність до отруєння, це посилило напругу у вже й до того непростих відносинах між Росією і Заходом. США та Євросоюз уже запровадили додаткові санкції щодо Москви, виславши, зокрема, значну кількість російських дипломатів. Росія вдалася до дзеркальних заходів щодо країн, які приєдналися до цієї кампанії.