Тільки 3% росіян пов’язують отруєння Скрипаля зі спецслужбами Росії – опитування

Тільки три відсотки росіян заявили, що в отруєнні колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії у британському Солсбері винні російські спецслужби, свідчать дані опитування «Левада-центру», оприлюднені 25 жовтня.

Понад чверть (28 відсотків) – пов’язали злочин із діями британських спецслужб. Більшість же респондентів (56 відсотків) вважають, що «це міг бути хто завгодно», а 13 відсотків – не визначилися з відповіддю.

Як показало опитування, в цілому інформованість росіян про справу Скрипаля з березня, коли сталося отруєння, по жовтень зросла з 45 до 51 відсотка.

Британська влада звинуватила у нападі на Скрипалів двох росіян «Олександра Петрова» і «Руслана Боширова». За даними британського слідства, ці двоє є співробітниками російської військової розвідки ГРУ, а імена ці вигадані.

Розслідувальна група Bellingcat стверджує, що справжнє ім’я Олександра Петрова – Олександр Мішкін, а Руслана Боширова – Анатолій Чепіга, і що обидва вони співробітники російської військової розвідки.

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Самі підозрювані в інтерв’ю російському державному іномовнику RT відкинули звинувачення і заявили, що до Солсбері їздили як туристи.

Замах на Сергія Скрипаля і його дочку Юлію скоїли 4 березня з допомогою нервово-паралітичної речовини «Новачок», розробка якого велася в Росії.

Велика Британія поклала відповідальність за ситуацію особисто на президента Росії Володимира Путіна. Москва звинувачення відкидає.