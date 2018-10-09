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09 Жовтень 2018, Київ 16:10
Новини | Політика

Bellingcat: Мішкін, як і Чепіга, є «героєм Росії»

Група Bellingcat розповідала про подробиці свого розслідування про Олександра Мішкіна

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Олександр Мішкін, військовий лікар і співробітник ГРУ (Головного управління Генерального штабу Міністерства оборони Росії), підозрюваний в отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля в британському Солсбері, виявився героєм Росії.

Про це співробітник групи Bellingcat Христо Ґроздєв розповів на прес-конференції в Лондоні 9 жовтня. За його словами, Мишкін отримав найвищу російську державну нагороду в 2014 році, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Група Bellingcat розповідає подробиці свого розслідування про Олександра Мішкіна, який, як стверджується, є тією людиною, яку під ім’ям «Олександра Петрова» британська поліція звинувачує в замаху на Сергія Скрипаля та його доньку Юлію в Солсбері.

Прес-конференція проходить в одному з приміщень для засідань комітетів парламенту Великобританії. Фото і відеозйомка в ньому заборонені.

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Раніше стало відомо, що званням «героя Росії» був нагороджений і Анатолій Чепіга, схожий на підозрюваного в отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів «Руслана Боширова».

Речник президента Росії Дмитро Пєсков 28 вересня заявив, що «звання героя Росії полковнику Головного розвідувального управління Анатолію Чепізі не надавали».

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