ЗМІ: Жителі села Лойга підтвердили, що «Петров» – їх односельчанин Мішкін

Жителі села Лойга в Архангельській області Росії впізнали у підозрюваному в отруєнні екс-шпигуна Сергія Скрипаля свого односельчанина Олександра Мішкіна, повідомляє «Російська служба Бі-бі-сі».

Один з місцевих жителів впізнав Мішкіна, відомого раніше за вигаданим ім’ям «Олександр Петров», на фото з паспорта та британської візи.

Джерело «Бі-бі-сі» підтверджує, що Мішкін народився в Лойзі в 1979 році. Його односельчани розповіли, що майбутній співробітник ГРУ у школі навчався на «чотири і п’ять» і вів у селі дискотеки.

За словами жителя Лойги Дениса Краснова, близько 10 років тому Мишкін отримав звання героя Росії, однак офіційно ця інформація не підтверджена, зазначає «Бі-бі-сі».

Читайте також: Путін назвав Скрипаля «зрадником батьківщини» і «покидьком»

Влада Великої Британії вважає, що за спробою отруєння колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії нервово-паралітичною речовиною «Новачок» у березні цього року стоїть Москва.

У скоєнні нападу британська поліція підозрює двох росіян з іменами «Руслан Боширов» та «Олександр Петров». Британська влада заявляє, що це співробітники російської розвідки. Ці особи виступили в ефірі підконтрольного Кремлю телеканалу RT і заперечували причетність до інциденту, а також зв’язок із російською розвідкою.

Читайте також: Справжнє ім’я «Боширова» – полковник ГРУ Чепига. Всі деталі розслідування The Insider і Bellingcat

Група Bellingcat і російське видання The Insider опублікували розслідування, згідно з яким «Руслан Боширов» – це псевдонім полковника Головного розвідувального управління Росії Анатолія Чепіги. Bellingcat посилається на кілька джерел, знайомих із Чепігою, які підтвердили його особу.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова назвала розслідування Bellingcat і The Insider «новим вкиданням».​

8 жовтня Bellingcat і The Insider повідомили, що «Олександра Петрова», підозрюваного в отруєнні колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля, насправді звуть Олександр Мішкін. Журналісти стверджують, що він є військовим лікарем і працює у ГРУ.