У Bellingcat назвали справжнє ім’я підозрюваного в отруєнні Скрипаля «Петрова»

Сайт журналістських розслідувань Bellingcat та його партнер The Insider повідомив 8 жовтня, що «Олександра Петрова», підозрюваного в отруєнні колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля, насправді звуть Олександр Мішкін.

Журналісти стверджують, що він був військовим лікарем і працював у ГРУ.

Особу «Петрова» ідентифікували з відкритих джерел, свідчень людей, які знайомі з ним, а також копій документів, що ідентифікують особу, зазначили в Bellingcat.

У ході розслідування журналісти з’ясували, що Мішкін у період з 2011 по 2018 роки багато подорожував під вигаданим ім’ям. Наприклад, він багато разів бував у Придністров’ї та Україні, востаннє – під час Євромайдану в грудні 2013 року.

У Bellingcat наголосили, що вигадана особистість «Петрова», на відміну від його колеги Анатолія Чепіги, зберігає більшість біографічних характеристик справжнього Мішкіна, наприклад, дату його народження, ім’я та по батькові.

Журналістам невідоме нинішнє військове звання Мішкіна, однак вони припускають, що на момент отруєння Скрипаля в березні цього року він був підполковником або полковником.

Повний звіт Bellingcat обіцяє оприлюднити 9 жовтня.

Читайте також: Путін назвав Скрипаля «зрадником батьківщини» і «покидьком»

Влада Великої Британії вважає, що за спробою отруєння колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії нервово-паралітичною речовиною «Новачок» у березні цього року стоїть Москва.

У скоєнні нападу британська поліція підозрює двох росіян з іменами «Руслан Боширов» та «Олександр Петров». Британська влада заявляє, що це співробітники російської розвідки. Ці особи виступили в ефірі підконтрольного Кремлю телеканалу RT і заперечували причетність до інциденту, а також зв’язок із російською розвідкою.

Читайте також: Справжнє ім’я «Боширова» – полковник ГРУ Чепига. Всі деталі розслідування The Insider і Bellingcat

Група Bellingcat і російське видання The Insider опублікували розслідування, згідно з яким «Руслан Боширов» – це псевдонім полковника Головного розвідувального управління Росії Анатолія Чепіги. Bellingcat посилається на кілька джерел, знайомих із Чепігою, які підтвердили його особу.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова назвала розслідування Bellingcat і The Insider «новим вкиданням».​