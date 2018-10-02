The Guardian: Скрипаль не вірив, що його отруїли за наказом Кремля

Колишній офіцер ГРУ Росії Сергій Скрипаль довго не міг повірити, що його отруїли за наказом російської влади. Про це йдеться у книзі журналіста ВВС Марка Урбана «Матеріали Скрипаля», повідомляє The Guardian.

Після того як Скрипаль прийшов в себе в лікарні в Солсбері, він перебував у важкому психологічному стані, оскільки не міг змиритися з тим, що став жертвою нападу російських спецслужб, стверджує автор книги.

Урбан зустрічався з Скрипалем кілька разів у 2017 році, коли той жив у Солсбері. За словами журналіста, колишній шпигун просив не наводити прямих цитат із розмов із ним, оскільки його сім’я «боїться Путіна». При цьому Скрипаль не вірив, що особисто йому щось загрожує.

Урбан зазначив, що під час його відвідин Скрипаль дивився російський «Перший канал» і загалом підтримує політику Москви. Зокрема, екс-шпигун підтримував анексію Криму, а українців назвав «просто вівцями, яким потрібен хороший пастух». Також Скрипаль не вірив, що на Донбасі присутні російські війська. На його думку, в такому разі вони б швидко дійшли до Києва, зазначає автор «Матеріалів Скрипаля».

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Влада Великої Британії вважає, що за спробою отруєння колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки Юлії нервово-паралітичною речовиною «Новачок» у березні цього року стоїть Москва.

У скоєнні нападу британська поліція підозрює двох росіян з іменами «Руслан Боширов» і «Олександр Петров». Британська влада заявляє, що це співробітники російської розвідки. Ці особи виступили в ефірі підконтрольного Кремлю телеканалу RT і заперечували причетність до інциденту, а також зв’язок із російською розвідкою.

рупа Bellingcat і російське видання The Insider опублікували розслідування, згідно з яким «Руслан Боширов» – це псевдонім полковника Головного розвідувального управління Росії Анатолія Чепіги. Bellingcat посилається на кілька джерел, знайомих із Чепігою, які підтвердили його особу.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова назвала розслідування Bellingcat і The Insider «новим вкидом».​