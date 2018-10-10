Підозрювані в замаху на Скрипаля стежили за ним 2014 року в Чехії – Чеське радіо

Двоє росіян, підозрюваних у замаху на колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля у Великій Британії, стежили за ним і під час його приїзду до Чехії, інформує Чеське радіо. У статті цитується неназване джерело в чеських розвідувальних службах: «Схоже, що росіяни мали спецкоманду, яка стежила за Скрипалем задовго до замаху».

За даними радіо, один із підозрюваних, Олександр Мішкін, який користувався документами на ім’я «Олександр Петров», саме під іменем «Петрова» прибув до Чехії в середині жовтня 2014 року. Чоловік, якого група громадських розслідувань Bellingcat визначила як військового лікаря, офіцера російської військової розвідки ГРУ, з 13 до 16 жовтня жив в одному з готелів міста Острави, а потім перебрався до Праги.

Другий, що виступав під іменем «Руслан Боширов» (за даними розслідування Bellingcat, це полковник ГРУ Анатолій Чепіга), прибув до Праги 11 жовтня.

Сергій Скрипаль приїхав до Чехії в другій половині жовтня 2014 року – невдовзі після приїзду двох підозрюваних у замаху на нього менш ніж через чотири роки по тому, інформує Чеське радіо.

Скрипаль, за даними «вартих довіри джерел із розвідувальної спільноти» Чехії, зустрічався з працівниками чеських спецслужб, яким допомагав викривати російських шпигунів.

Чеські спецслужби і силовики – Інформаційна служба безпеки (BIS) і Національний центр боротьби з організованою злочинністю (NCOZ), – а також посольство Росії в Чехії відмовилися коментувати цю інформацію, повідомляє Чеське радіо.