Євросоюз схвалив новий механізм санкцій за застосування хімічної зброї

Керівники зовнішньополітичних відомств країн Євросоюзу 15 жовтня погодили новий механізм запровадження санкцій проти відповідальних за застосування хімічної зброї. Про це з Брюсселя повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Очікується, що відповідно до нового механізму санкції можуть бути запроваджені не лише проти Сирії, але й також щодо Росії, у зв’язку з замахом на Сергія та Юлію Скрипаль у британському місті Солсбері.

У заяві Європейської ради, поширеній на засіданні, йдеться, що новий механізм дозволяє країнам ЄС «запроваджувати санкції проти осіб і організацій, причетних до використання хімічної зброї на будь-якій території, незалежно від їхнього громадянства і місця перебування». Санкції передбачають заборону на в’їзд до ЄС осіб, які потрапили до списку, і заморожування їхніх активів.

У цій заяві не визначено, коли буде схвалений новий список санкцій і чи увійдуть до нього російські громадяни і організації. Однак, з огляду на те, що отруєння в Солсбері стало однією з причин запровадження нового механізму, це видається дуже вірогідним. Газета The Telegraph раніше писала, що під санкції можуть потрапити, зокрема, керівники російської розвідки.

Ініціатива запровадження нових санкцій була висунута Великою Британією і Францією після імовірних хімічних атак у Сирії та Великій Британії. У британському зовнішньополітичному відомстві відзначили, що санкції стосуватимуться будь-якої країни, яка використає хімічну зброю.

У серпні США запровадили проти Росії перший раунд санкцій у зв’язку з отруєнням колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в англійському місті Солсбері. Вашингтон і багато західних країн підтримали висновки Лондона, що саме російська розвідка отруїла Скрипалів.

Режим санкцій передбачає повну заборону на експорт до Росії так званих електронних пристроїв подвійного призначення, технологій, пов’язаних зі сферою національної безпеки США, видобутком нафти і газу. У листопаді очікується другий раунд санкцій проти Росії, оскільки вона відмовилася гарантувати незастосування хімічної зброї і допустити міжнародних спостерігачів у свої лабораторії.

Євросоюз синхронізує запровадження більшості санкцій проти Росії зі США.