США запровадять «пекельні санкцї», бо Росія не виконала вимог щодо справи Скрипалів – Держдепартамент

Державний департамент США 6 листопада оголосив, що розпочне консультації з Конгресом щодо нових санкцій проти Росії після того, як Москва не дотрималася тримісячного терміну виконання законодавства США 1991 року про запобігання використанню хімічної зброї.

Причиною нових санкцій є, як вважають у Вашингтоні, застосування на території Великої Британії хімічної зброї – нервово-паралітичної речовини «Новачок». Сполучені Штати та їхні союзники звинувачують російський уряд у причетності до нападу на колишнього подвійного агента Сергія Скріпаля та його дочку Юлію в англійському місті Солсбері.

Москва рішуче заперечує причетність до отруєння, це посилило напругу у вже й до того непростих відносинах між Росією та Заходом. США та Євросоюз уже запровадили додаткові санкції щодо Москви, виславши, зокрема, значну кількість російських дипломатів. Росія вдалася до дзеркальних заходів щодо країн, які приєдналися до цієї кампанії.