Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
07 Листопад 2018, Київ 08:31
Новини | Міжнародні

США запровадять «пекельні санкцї», бо Росія не виконала вимог щодо справи Скрипалів – Держдепартамент

Москва не дотрималася тримісячного терміну виконання законодавства США 1991 року про запобігання використанню хімічної зброї

Дивитись коментарі

Державний департамент США 6 листопада оголосив, що розпочне консультації з Конгресом щодо нових санкцій проти Росії після того, як Москва не дотрималася тримісячного терміну виконання законодавства США 1991 року про запобігання використанню хімічної зброї.

За словами представника Держдепартаменту, впровадження другого етапу санкцій залежить від того, чи надасть Москва гарантії невикористання хімічної зброї
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

У США розповіли, за яких умов упровадять другу хвилю санкцій проти Росії за хімічную зброю

Причиною нових санкцій є, як вважають у Вашингтоні, застосування на території Великої Британії хімічної зброї – нервово-паралітичної речовини «Новачок». Сполучені Штати та їхні союзники звинувачують російський уряд у причетності до нападу на колишнього подвійного агента Сергія Скріпаля та його дочку Юлію в англійському місті Солсбері.

Російський прапор за колючим дротом на будівлі посольства Росії в Києві, 18 вересня 2016 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

США запровадять «пекельні санкції», і результати для Росії будуть дуже сумними – Ялі

Москва рішуче заперечує причетність до отруєння, це посилило напругу у вже й до того непростих відносинах між Росією та Заходом. США та Євросоюз уже запровадили додаткові санкції щодо Москви, виславши, зокрема, значну кількість російських дипломатів. Росія вдалася до дзеркальних заходів щодо країн, які приєдналися до цієї кампанії.

Президент США Дональд Трамп. Вашингтон, 27 червня 2018 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Санкції США докотяться і до Путіна особисто – Еггерт

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG