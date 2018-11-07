Трамп набагато суворіший політик щодо Росії, ніж Обама – Пономарьов

Гості програми «Ваша Свобода»: Ілля Пономарьов, колишній депутат Держдуми Росії; Ігор Айзенберг, професор Нью-йоркського університету; Тетяна Ворожко, журналістка української служби «Голосу Америки».

США переобрали значну частину Конгресу. Напередодні відбулися так звані проміжні вибори. Республіканці президента Дональда Трампа зберегли контроль над Сенатом, але при цьому втратили повністю контроль на Палатою представників, іншою палатою Конгресу. І тепер демократи мають змогу посилити санкції проти Росії, пише газета «Нью-Йорк Таймс». Хоча республіканці теж не «пасуть задніх» у цьому питанні. Вони підтвердили сувору позицію стосовно Москви. Держдепартамент анонсував другий пакет санкцій, пов'язаний із отруєнням Скрипалів у Великій Британії.

Олександр Лащенко: Пане Пономарьов, Трамп програв на цих виборах, чи тут нічия «республіканці-демократи»?

Усі соцопитування показують, що американці жодного імпічменту не хочуть

​Ілля Пономарьов (переклад): Тут нічия на користь Трампа. Те, що демократи переможуть, було очікуваним, але всі очікувати набагато вищого результату. На даний момент розрив – 22 голоси. У Палаті представників в демократів на 11 голосів більше, ніж більшість. Вони оберуть свого спікера, з іншого боку, впевнено голосувати свої законопроекти навряд чи зможуть.

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Ніяких змін у зовнішній політиці США не спостерігатиметься

Демократам ця тема (імпічменту – ред.) дуже невигідна. Усі соцопитування показують, що американці жодного імпічменту не хочуть. Навіть ті, які Трампа не люблять, вважають, що це не обґрунтована дестабілізація ситуації. Будуть наступні вибори через два роки – хто незадоволений, той може прийти і проголосувати за іншого кандидата. Трамп, звісно, оголошує перемогу, тому що його найбільше цікавить виконавча влада. Вплив республіканців посилився. Хоча і демократам є чим пишатися. І в Сенаті збільшився вплив республіканців.

Американське суспільство не задоволене цим мейнстримом, не задоволене центром, істеблішментом у Вашингтоні, ця бюрократія. Для Америки характерно бути незадоволеною державою. Це дуже індивідуалістична країна, дуже вільна, країна людей, які звикли покладатися самі на себе.

Коли доходить до практики, республіканці набагато частіше хапаються за зброю

Результат цих виборів є позитивними. Ніяких змін у зовнішній політиці США не спостерігатиметься. Вона буде такою ж твердою, як і останніх два роки. Щодо питань війни і миру, щодо України і Росії зберігатиметься такою ж. Зберігатиметься консенсус. Ніхто на цьому не спекулюватиме. Національні інтереси США у тому, щоб Україну підтримувати. А те, що гра на інших полянах і на інших дошках – звісно, це буде. Не ціною України.

Обама дуже багатьом людям подобався, але у зовнішній політиці – заслабкий політик. Трамп веде набагато суворішу політику. Його можна не любити, естетично не сприймати, з Путіним заграє, тому що обоє – такі «пацани», але ж важливий результат. А результат набагато суворіший і послідовніший. І Європа набагато дружніше поводиться з Путіним, ніж США.

Між партіями у США існує консенсус. Історично республіканці займають більш суворішу політику в зовнішній політиці, більш прагматичні. Демократи часто апелюють до прав людини, різних цінностей. Коли доходить до практики, республіканці набагато частіше хапаються за зброю, набагато легше йдуть на військове співробітництво, що й потрібно для України, ніж демократи. (Щодо реакції на дії Росії проти України – ред.) у них (і в демократів, і в республіканців – ред.) абсолютний консенсус... Але добратися до Путіна їм буде досить складно.

– Пані Ворожко, ці вибори – сенсації були? Відомо, що вони були найдорожчими, явка дуже висока, інші питання. Але результат 50% на 50% для республіканців чи ні?

Цей рік став роком жінок у політиці

​Тетяна Ворожко: Результат був цілком передбачуваним. Як і передбачала більшість аналітиків, демократи взяли більшість в Палаті представників, а республіканці зберегли свою більшість у Сенаті, навіть її посилили. Цей рік став роком жінок у політиці. Згідно з результатами попередніх екзит-полів, 52% тих, хто голосував, були жінками, голосували з відривом у 20% за демократів. Зараз понад 100 жінок у Палаті представників, що є рекордною кількістю. Активно взяла участь у цих виборах молодь.

Те, що республіканці зберегли Сенат, означає, що Сенат відповідає за призначення суддів, високопосадовців. Можна очікувати, що і далі формуватиметься консервативний суддівський корпус. Але, маючи одну Палату представників, республіканцям буде важко просувати свої законопроекти. Але те саме означає і для демократів. Законотворча діяльність у США наступні два роки буде не такою вже й активною. Вже починають готуватися до виборів. З сьогоднішнього дня розпочалася ця кампанія.

Міністр внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен заявила, що хакерських атак не було, але була дезінформація у соцмережах.

– Пане Айзенберг, такі результаті виборів у США, які напередодні відбулися – це що для України означає?

Ігор Айзенберг: Для України не буде суттєвих змін у політиці США. Ці вибори багато означають для США. Принаймні, США не будуть йти по шляху формування однопартійної влади, при якій виконавча влада може робити все, що їй заманеться. Зараз нова Палата представників має відновити контрольні функції над виконавчою владою, які впродовж двох років просто були відсутні як такі.

Що для України може бути добре? Нова Палата представників буде викликати державного секретаря, міністра фінансів та запитувати їх, чому фактично не виконується закон про санкції від 2 серпня 2017 року. Не запроваджені санкції, які мали би бути запроваджені. Адміністрація цього не робить. Тепер доведеться відповідати за це. Республіканці не хотіли ставити таких запитань виконавчій владі, а нова Палата представників їх ставитиме.

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