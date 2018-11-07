Трамп назвав проміжні вибори у США «великим днем» для республіканців

Президент США Дональд Трамп заявив про перемогу на проміжних виборах, попри те, що демократи отримали контроль над Палатою представників – нижньою палатою Конгресу.

Коментуючи попередні результати голосування під час виступу в Білому домі 7 листопада, Трамп заявив, що республіканці «кинули виклик історії». День голосування він назвав «великим днем» для Республіканської партії.

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За словами Трампа, республіканці розширили більшість в Сенаті, в той же час значно випередивши очікування в Палаті представників. Голова Білого дому закликав Республіканську і Демократичну партії працювати спільно, зокрема, в питаннях економіки, торгових угод, оборони, безпеки й інфраструктури.

Згідно з попередніми підсумками так званих проміжних виборів, які пройшли 6 листопада, демократи отримали контроль над Палатою представників – нижньою палатою Конгресу, а республіканці дещо збільшили свою перевагу в Сенаті. Демократи можуть отримати в Палаті представників до 230 голосів із 435 – це більше, ніж передбачали опитування.

Контроль над Сенатом дозволить Трампу уникнути проблем із призначеннями в свою адміністрацію. Перехід Палати представників до демократів серйозно ускладнить ухвалення законопроектів. Палата представників також має право вести парламентські розслідування щодо Трампа.

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