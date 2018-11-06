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06 Листопад 2018, Київ 06:41
Новини | Політика

Правозахисники передали британським депутатам список відповідальних за катування українських політв’язнів

Список передала представниця Медійної ініціативи за права людини (МІПЛ) Марія Томак

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Представниця Медійної ініціативи за права людини (МІПЛ) Марія Томак передала членові комітету закордонних справ британського парламенту Роберту Сіллі список із прізвищами росіян і українців, які порушують права людини в анексованому Росією Криму. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода, який був присутній на зустрічі родичів утримуваних Росією українців Павла Гриба та Євгена Панова із депутатом британського парламенту в Лондоні.

«Ми вважаємо можливим розширення дії «акту Магнітського» проти цих людей, оскільки йдеться про порушення Європейської конвенції з прав людини, а саме – про катування», – сказала Томак.

Про можливу імплементацію «акту Магнітського» Роберт Сіллі сказав: «Я вважаю те, як реагував британський уряд на отруєння Скрипалів, є доволі вражаючим прикладом ефективної протидії злочинам Росії».

Перед зустріччю в Лондоні посольство України передало Міністерству закордонних справ Великої Британії список людей, яких МІПЛ вважає винними у катуванні українських громадян. Представник посольства заявив, що наразі громадська організація веде перемовини із МЗС України щодо визнання цього списку офіційним.

На зустрічі були присутні Ольга та Ігор Гриби, сестра і батько Павла Гриба, а також керівник об’єднання родин політв’язнів і брат фігуранта справи так званих «кримських диверсантів» Євгена Панова Ігор Котелянець. Останній наголосив, що заяви від таких країн, як Британія, дійсно допомагають зупинити катування українських громадян у російських в’язницях.

«Ми сьогодні мали зустріч із представниками Міністерства закордонних справ з метою нагадати про всіх українських політв’язнів. Це саме те, через що голодував Олег Сенцов – щоб привернути увагу не тільки до себе, а й до інших незаконно засуджених», – заявив Котелянець.

Ольга Гриб, сестра викраденого ФСБ із території Білорусі Павла Гриба, згадала про можливість перенесення мирних переговорів у «нормандському форматі» з Мінська до іншої країни.

«Мінськ – це неприйнятне місце для врегулювання такого конфлікту. Можливо, Британія могла би стати такою країною», – сказала вона, звертаючись безпосередньо до депутата британського парламенту.

Роберт Сіллі – член палати Громад британського парламенту від Консервативної партії, а також учасник комітету закордонних справ. Він неодноразово критикував президента Росії Володимира Путіна і відомий підтримкою санкцій проти Росії, зокрема застосування «акту Магнітського» для боротьби із «брудними російськими грошима».

«Акт Магнітського» – закон США, а також низки інших країн, який накладає економічні санкції й забороняє в’їзд особам, винним у порушеннях прав людини. У травні цього року закон схвалив парламент Британії.

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