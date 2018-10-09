Посольство США захоплюється Сенцовим і закликає звільнити всіх українських політв'язнів

Посольство США в Україні висловило захоплення засудженим у Росії українським режисером Олегом Сенцовим, який голодував майже п’ять місяців, і закликало звільнити всіх українських політв’язнів.

«Погоджуємось з нашими партнерами з ЄС: своїм голодуванням на знак протесту Сенцов продемонстрував неймовірну мужність, рішучість та самовідданість. Росія повинна негайно звільнити всіх українських політв'язнів та поважати суверенітет і територіальну цілісність України», – заявило посольство США на своїй сторінці у Twitter.

7 жовтня Європейський союз закликав Росію надати Сенцову швидке й належне медичне лікування і негайно звільнити його разом із усіма незаконно утримуваними українськими громадянами в Росії та на Кримському півострові.

Олег Сенцов засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму. Режисер відкидає звинувачення. Він голодував від 14 травня з вимогою звільнити всіх українців, яких Росія утримує за політичними мотивами.

Сенцов припинив голодування 6 жовтня. Він назвав це «вимушеним заходом через загрозу насильницького годування».