Сенцов офіційно не припиняв голодування – російський омбудсмен

Уповноважений по правам людини у Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії Анатолій Сак повідомив, що не отримував від українського режисера Олега Сенцова офіційної заяви про припинення голодування.

Як зазначив Сак у коментарі агентству ТАСС, Сенцов «так і голодує». Він додав, що стан українця «відносно задовільний».

Наступного разу Сак планує відвідати українського режисера у листопаді.

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Український кінорежисер, кримчанин Олег Сенцов засуджений у Росії на 20 років позбавлення волі за звинуваченням у підготовці терактів в окупованому Криму. Режисер відкидає звинувачення, його захист і правозахисники називають їх політично мотивованими.

14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають у російських і кримських в’язницях. Він неодноразово заявляв, що голодуватиме «до кінця».

6 жовтня Олег Сенцов був змушений припинити голодування. Про це він написав у листі, який передав проектові Радіо Свобода і «Голосу Америки» – телеканалові «Настоящее время», – адвокат українця Дмитро Дінзе. Міністерство закордонних справ України надіслало Росії ноту з вимогою допустити до українського режисера Олега Сенцова українських та міжнародних лікарів для проведення незалежного обстеження.