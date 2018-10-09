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09 Жовтень 2018, Київ 13:00
Новини | Політика

Засуджений у Криму український активіст Балух припиняє голодування

Володимир Балух голодував від 19 березня, протестуючи проти переслідування в Криму

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Засуджений в анексованому Росією Криму український активіст Володимир Балух вирішив припинити голодування, яке він тримав понад 200 днів, на час етапування до колонії. Про це йдеться в зверненні Балуха, яке на прес-конференції в Києві зачитав архієпископ УПЦ КП Климент.

«Використавши останній шанс знайти в каральній системі окупанта хоча б щілину, де б горіли паростки здорового глузду або натяк на честь, я вирішив припинити режим голодування», – написав Балух.

При цьому Балух, ймовірно, має намір продовжити голодування після того, як його етапують в колонію сусідньої Росії. «... Честь і гідність мого Народу, які відстояли на Майдані ціною життів Герої Небесної Сотні, дорожчі, ніж життя окремо взятого мене. Саме тому я не дозволю собі вживати їжу з рук окупантів та надіти його тюремну робу», – написав Балух.

Нещодавно підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму змінив вирок Балуху, засудженому до п’яти років колонії, засудивши його до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень). Активіста засудили до такого тюремного терміну за сукупністю двох кримінальних справ.

Володимир Балух, архівне фото
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Володимир Балух продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня 2018 року на знак протесту проти переслідування. Суд в анексованому Криму засудив активіста до п’яти років позбавлення волі за сукупністю двох справ проти нього: за звинуваченням у зберіганні боєприпасів і побитті начальника ІТТ. Балух і його захист звинувачення відкидають.

Правозахисники наголошують, що причиною переслідування Балуха в анексованому Росією Криму стала його проукраїнська позиція.

Минулого тижня стало відомо, що інший кримчанин, український режисер Олег Сенцов, який від 14 травня голодував у російській колонії, припинив голодування.

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