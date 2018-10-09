Засуджений у Криму український активіст Балух припиняє голодування

Засуджений в анексованому Росією Криму український активіст Володимир Балух вирішив припинити голодування, яке він тримав понад 200 днів, на час етапування до колонії. Про це йдеться в зверненні Балуха, яке на прес-конференції в Києві зачитав архієпископ УПЦ КП Климент.

«Використавши останній шанс знайти в каральній системі окупанта хоча б щілину, де б горіли паростки здорового глузду або натяк на честь, я вирішив припинити режим голодування», – написав Балух.

При цьому Балух, ймовірно, має намір продовжити голодування після того, як його етапують в колонію сусідньої Росії. «... Честь і гідність мого Народу, які відстояли на Майдані ціною життів Герої Небесної Сотні, дорожчі, ніж життя окремо взятого мене. Саме тому я не дозволю собі вживати їжу з рук окупантів та надіти його тюремну робу», – написав Балух.

Нещодавно підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму змінив вирок Балуху, засудженому до п’яти років колонії, засудивши його до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень). Активіста засудили до такого тюремного терміну за сукупністю двох кримінальних справ.

Володимир Балух продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня 2018 року на знак протесту проти переслідування. Суд в анексованому Криму засудив активіста до п’яти років позбавлення волі за сукупністю двох справ проти нього: за звинуваченням у зберіганні боєприпасів і побитті начальника ІТТ. Балух і його захист звинувачення відкидають.

Правозахисники наголошують, що причиною переслідування Балуха в анексованому Росією Криму стала його проукраїнська позиція.

Минулого тижня стало відомо, що інший кримчанин, український режисер Олег Сенцов, який від 14 травня голодував у російській колонії, припинив голодування.