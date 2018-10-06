Російський омбудсмен Москалькова обіцяла простежити за розглядом клопотання про відвідання Балуха в СІЗО – Денісова

Уповноважений з прав людини Росії Тетяна Москалькова відреагувала на клопотання своєї української колеги Людмили Денісової про відвідання українським омбудсменом активіста Володимира Балуха, що голодує у СІЗО в анексованому Криму. Про це Денісова написала у Facebook, оприлюднивши також текст листа від російського омбудсмена.

«Нічого нового, окрім банальної відписки. А от результати розгляду звернення Москалькова обіцяє повідомити окремо. Продовжую наполягати на синхронних відвідуваннях Балуха-Вишинського. У такий спосіб я зможу особисто зустрітися з українцем, який голодує 202-ий день. У той же час, Уповноважений в РФ зможе відвідати Кирила Вишинського», – зазначила Людмила Денісова.

За її словами, російський уповноважений з прав людини не була у Володимира Балуха жодного разу.

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Засудженому в анексованому Росією Криму українському активісту Володимирові Балуху залишилося відбувати покарання трохи більше року. За даними адвоката українця Дмитра Дінзе, у Балуха, який на сьогодні голодує вже понад 200 днів, є підозра на виразку або панкреатит. Як заявив Дінзе 4 жовтня, засуджений активіст голодує в полегшеному режимі, він вживає деякі продукти: «мед, воду, пісні продукти, кашу».

Напередодні підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму змінив вирок Балуху, засудженому до п’яти років колонії, засудивши його до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень). Активіста засудили до такого тюремного терміну за сукупністю двох кримінальних справ.

Володимир Балух продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня 2018 року на знак протесту проти переслідування. Суд в анексованому Криму засудив активіста до п’яти років позбавлення волі за сукупністю двох справ проти нього: за звинуваченням у зберіганні боєприпасів і побитті начальника ізолятора тимчасового тримання. Балух і його захист звинувачення відкидають.

Правозахисники наголошують, що причиною переслідування Балуха в анексованому Росією Криму стала його проукраїнська позиція.