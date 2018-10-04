Засудженому в Криму Балуху залишилося відбути в тюрмі трохи більше ніж рік – адвокат

Засудженому в анексованому Росією Криму українському активісту Володимирові Балуху залишилося відбувати покарання трохи більше року, повідомив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат активіста Дмитро Дінзе.

«Ми сподіваємося, що найближчим часом він вийде на свободу. Якраз підійшов термін умовно-дострокового звільнення. Ми якраз можемо, коли його направлять у колонію, писати на УДЗ і просити його звільнення найближчим часом. З урахуванням інновацій у кримінально-процесуальному законодавстві (Росії – ред.), на даний час він може розраховувати на короткий термін відбуття покарання. Тому що, як ми порахували, подивимося ще рішення суду – за вироком він уже відбув 2 роки і 9 місяців. Йому залишилося ще трохи більше року», – розповів Дінзе.

За даними адвоката, у Балуха, який на сьогодні голодує вже 200 днів, є підозра на виразку або панкреатит.

Як заявив Дінзе, засуджений активіст голодує в полегшеному режимі, він вживає деякі продукти: «мед, воду, пісні продукти, кашу».

Напередодні підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму змінив вирок Балуху, засудженому до п’яти років колонії, засудивши його до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень). Активіста засудили до такого тюремного терміну за сукупністю двох кримінальних справ.

Володимир Балух продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня 2018 року на знак протесту проти переслідування. Суд в анексованому Криму засудив активіста до п’яти років позбавлення волі за сукупністю двох справ проти нього: за звинуваченням у зберіганні боєприпасів і побитті начальника ІТТ. Балух і його захист звинувачення відкидають.

Правозахисники наголошують, що причиною переслідування Балуха в анексованому Росією Криму стала його проукраїнська позиція.