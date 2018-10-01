На акції в Москві вимагали звільнити Сенцова і Балуха

Учасники російської ініціативи «Стратегія-30» 30 вересня в Москві провели традиційну щомісячну акцію «День політзека» на підтримку політв'язнів.

Активісти вимагали негайного звільнення кримчан Олега Сенцова і Володимира Балуха, які голодують в ув’язненні.

Як повідомила проектові Радіо Свобода Крим.Реалії учасниця пікетів Віра Лаврешина, протести пройшли спокійно.

«Напевно, населення Москви звикло, що весь час хтось пікетує: через скасування пенсій і за свободу Сенцова і Балуха! У Москві і Пітері, в Парижі, Берліні й Чикаго, Варшаві й Києві люди вимагають звільнити українських політв’язнів і всіх заручників Путіна», – сказала вона.

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У рамках акції «Стратегія-30» російські опозиційні активісти щомісяця 30 числа проводять «День політзека». Вони виходять на мирні пікети й акції з вимогами звільнення політв’язнів, припинення російської агресії щодо України, деокупації Криму.

14 травня Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають в російських в’язницях.

Володимир Балух продовжує безстрокове голодування, оголошене 19 березня 2018 року.