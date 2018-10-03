Суд у Криму змінив вирок Балуху

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму змінив вирок українському активісту Володимиру Балуху з п’яти років колонії загального режиму до чотирьох років і 11 місяців, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії».

При цьому суд не задовольнив апеляцію захисту, проте пом’якшив вирок, «враховуючи позитивну характеристику Володимира Балуха».

Апеляцію на вирок активісту розглядали без нього.

Володимир Балух продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня 2018 року на знак протесту проти переслідування. Суд в анексованому Криму засудив активіста до п’яти років позбавлення волі за сукупністю двох справ проти нього: за звинуваченням у зберіганні боєприпасів і побитті начальника ІТТ. Балух і його захист звинувачення відкидають.

Правозахисники наголошують, що причиною переслідування Балуха в анексованому Росією Криму стала його проукраїнська позиція.

24 вересня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму почав розгляд апеляційної скарги захисту Балуха на рішення російського суду в Роздольному в кримінальній справі про дезорганізацію діяльності ізолятора тимчасового тримання, але відразу ж відклав засідання.

Причиною стало те, що активіст відмовився брати участь у засіданні через відеозв’язок. Як пояснив тоді адвокат Балуха Тарас Омельченко, його підзахисний «відмовляється від відеоконференцзв’язку, але не від участі в суді».