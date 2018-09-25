Адвокат Балуха розповіла, чому його «не хочуть бачити» в залі суду

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму не доставляє українського активіста в Криму Володимира Балуха з Сімферопольського СІЗО до зали суду, тому що вважає його поведінку «неприпустимою». Про це кореспонденту проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії» розповіла адвокат Балуха Ольга Дінзе.

«Я думаю, є декілька факторів, чому суд не хоче бачити Балуха безпосередньо в залі суду. По-перше, це пов’язано з характеристикою особистості Володимира. Суд вважає, що Балух поводиться на засіданнях гіперемоційно і дозволяє собі неприпустимі висловлювання на адресу суду. І друге припущення – вирок Володимиру можуть залишити без змін і побоюються його реакції на це», – сказала вона.

Також юристка додала, що суд не зможе провести засідання без участі Балуза.

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«Таке можливо лише у виняткових випадках: якщо його відправлять на психіатричну експертизу і якщо стан його здоров’я не дозволяє йому взяти участь у засіданні. В нашому випадку не настали ті правові наслідки, за яких явка Володимира до суду може бути визнана необов’язковою», – пояснила Дінзе.

24 вересня суд відклав засідання з розгляду апеляційної скарги захисту Балуха на рішення російського суду в Роздольному в кримінальній справі про дезорганізацію діяльності ізолятора тимчасового тримання.

Причиною стало те, що активіст відмовився брати участь у засіданні через відеозв’язок. Як пояснив тоді адвокат Балуха Тарас Омельченко, його підзахисний «відмовляється від відеоконференцзв’язку, але не від участі в суді».

Балух продовжує безстрокове голодування, оголошене 19 березня 2018 року. Після місяця повної відмови від прийому їжі кримський архієпископ УПЦ КП Климент переконав Балуха вживати мінімальний набір продуктів (дві склянки вівсяного киселю, 50–70 грамів сухарів з чорного хліба і чай з медом), який підтримує «балансування на нульовій позначці».

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5 липня підконтрольний Росії Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха до 5 років колонії загального режиму і штрафу 10 тисяч рублів (близько чотирьох тисяч гривень). Активіста засудили до такого тюремного терміну за сукупністю двох кримінальних справ.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір’ї його будинку.