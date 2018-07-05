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05 Липень 2018, Київ 12:57
Фотогалереї

Наслідки опору. Як змінився Балух за час переслідувань – фотохроніка

П’ять років колонії. У підконтрольному Росії Роздольненському суді Криму винесено черговий вирок кримському фермеру Володимиру Балуху.

Всього проти нього з моменту анексії Криму Росією було заведено і доведено до кінця з обвинувальним вироком одну адміністративну і три кримінальні справи.

У 2015 році його заарештували на 10 діб за «непокору законному розпорядженню працівника поліції». Рівно через чотири роки проти українця завели кримінальну справу за «образу представника влади» і присудили 40 днів колонії-поселення.

З 2016 до нього прийшли з обшуком, під час якого нібито знайшли на горищі патрони і тротилові шашки. Проти Балуха завели чергову кримінальну справу, звинувативши в «незаконному застосуванні або зберіганні зброї», присудивши три роки і п’ять місяців колонії-поселення. В знак протесту проти вироку він оголосив про початок голодування. Етапувати в колонію Балуха не встигли – почався розгляд по наступній справі.

Прямо в ізоляторі тимчасового утримання Балух отримав ще одне звинувачення – за «дезорганізацію діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства». В результаті його засудили до трьох років колонії загального режиму і штрафу в 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень). Сумарно Володимир Балух повинен буде провести в ув’язненні 5 років.

На даний момент Балух голодує більше ста днів. Крим.Реалії зібрали фото кримчанина і порівняли те, як він виглядав до початку переслідувань і напередодні оголошення вироку у черговій справі.

Серпень 2016 року. Володимир Балух після 10-ти діб ув&rsquo;язнення. Його заарештували за &laquo;непокору законному розпорядженню співробітника поліції&raquo;
1 Серпень 2016 року. Володимир Балух після 10-ти діб ув’язнення. Його заарештували за «непокору законному розпорядженню співробітника поліції»
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Листопад 2017 року. Володимир Балух на черговому засіданні суду у справі про нібито зберігання боєприпасів. Раніше, в серпні, суд виніс по цій справі вирок: 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму і штраф в 10 тисяч рублів (близько 4 тис. грн). В результаті апеляції справу відправили на повторний розгляд
3 Листопад 2017 року. Володимир Балух на черговому засіданні суду у справі про нібито зберігання боєприпасів. Раніше, в серпні, суд виніс по цій справі вирок: 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму і штраф в 10 тисяч рублів (близько 4 тис. грн). В результаті апеляції справу відправили на повторний розгляд
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У грудня 2017 суд змінив запобіжний захід для Балуха в справі &laquo;про зберігання боєприпасів&raquo; і його відпустили під домашній арешт. Удома він пробув близько місяця
5 У грудня 2017 суд змінив запобіжний захід для Балуха в справі «про зберігання боєприпасів» і його відпустили під домашній арешт. Удома він пробув близько місяця
Травень 2018. Володимир Балух голодує близько місяця. Він відмовився від їжі після того, як підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму змінив вирок активістові. Суддя вилучив зі звинувачення пункт про придбання боєприпасів. У зв&rsquo;язку з цим вирок змінили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні
6 Травень 2018. Володимир Балух голодує близько місяця. Він відмовився від їжі після того, як підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму змінив вирок активістові. Суддя вилучив зі звинувачення пункт про придбання боєприпасів. У зв’язку з цим вирок змінили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні
На п&rsquo;ятдесят восьмий день голодування, піддавшись умовлянням архієпископа Климента, Балух перейшов з повною голодування на часткове, погодившись їсти трохи сухарів і пити кисіль
7 На п’ятдесят восьмий день голодування, піддавшись умовлянням архієпископа Климента, Балух перейшов з повною голодування на часткове, погодившись їсти трохи сухарів і пити кисіль
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Липень 2018. Володимир Балух на засіданні суду у справі про нібито побиття начальника ізолятора тимчасового утримання Валерія Ткаченка. Активіст голодує більше ста днів
9 Липень 2018. Володимир Балух на засіданні суду у справі про нібито побиття начальника ізолятора тимчасового утримання Валерія Ткаченка. Активіст голодує більше ста днів
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