П’ять років колонії. У підконтрольному Росії Роздольненському суді Криму винесено черговий вирок кримському фермеру Володимиру Балуху.



Всього проти нього з моменту анексії Криму Росією було заведено і доведено до кінця з обвинувальним вироком одну адміністративну і три кримінальні справи.



У 2015 році його заарештували на 10 діб за «непокору законному розпорядженню працівника поліції». Рівно через чотири роки проти українця завели кримінальну справу за «образу представника влади» і присудили 40 днів колонії-поселення.



З 2016 до нього прийшли з обшуком, під час якого нібито знайшли на горищі патрони і тротилові шашки. Проти Балуха завели чергову кримінальну справу, звинувативши в «незаконному застосуванні або зберіганні зброї», присудивши три роки і п’ять місяців колонії-поселення. В знак протесту проти вироку він оголосив про початок голодування. Етапувати в колонію Балуха не встигли – почався розгляд по наступній справі.



Прямо в ізоляторі тимчасового утримання Балух отримав ще одне звинувачення – за «дезорганізацію діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства». В результаті його засудили до трьох років колонії загального режиму і штрафу в 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень). Сумарно Володимир Балух повинен буде провести в ув’язненні 5 років.



На даний момент Балух голодує більше ста днів. Крим.Реалії зібрали фото кримчанина і порівняли те, як він виглядав до початку переслідувань і напередодні оголошення вироку у черговій справі.