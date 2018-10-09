Сенцов потрапив у шортлист премії імені Сахарова

Український режисер Олег Сенцов, ув’язнений у Росії, потрапив до списку фіналістів на отримання премії «За свободу думки» імені Андрія Сахарова.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, два інші претенденти – Насер Зефзафі, лідер Гірака, масового руху непокори в районі Ріф, Марокко, який проводить боротьбу з корупцією, пригніченням і зловживаннями владою, та громадські організації, що захищають права людини і рятують мігрантів у Середземному морі.

Рішення було ухвалене спільно комітетами Європарламенту із закордонних справ і розвитку.

На здобуття премії Сенцова висунула група Європейської народної партії в Європейському парламенті.

Наступний крок у визначенні лауреата премії Сахарова 2018 року – 25 жовтня політичні лідери Європарламенту оголосять переможця, а нагородження повинно відбутися 12 грудня у Страсбурзі.

Від 1988 року Європарламент присуджує премію Сахарова особам та організаціям, які захищають права людини і засадничі свободи. Цьогорічних номінантів оголосили 27 вересня комітети Європарламенту із зовнішніх справ та із розвитку, а також підкомітет з прав людини.

Олег Сенцов засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму. Режисер відкидає звинувачення. Він голодував від 14 травня з вимогою звільнити всіх українців, яких Росія утримує за політичними мотивами.

Сенцов припинив голодування 6 жовтня. Він назвав це «вимушеним заходом через загрозу насильницького годування».

З вимогою негайно звільнити Сенцова до Росії неодноразово зверталися міжнародні організації, західні уряди, митці й активісти в усьому світі.