Дінзе заявив, що нічого не знає про продовження Сенцовим голодування

Адвокат українського режисера Олега Сенцова Дмитро Дінзе заявив «Медіазоні», що не має жодної інформації про рішення українця продовжувати голодування.

Уповноважений по правам людини у Ямало-Ненецькому автономному Росії Анатолій Сак повідомив 9 жовтня, що офіційно Сенцов голодування не припиняв.

За словами Дінзе, 5 жовтня Сенцов вирішив припинити голодування і з тих пір він не повідомляв про намір змінити рішення.

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Український кінорежисер, кримчанин Олег Сенцов засуджений у Росії на 20 років позбавлення волі за звинуваченням у підготовці терактів в окупованому Криму. Режисер відкидає звинувачення, його захист і правозахисники називають їх політично мотивованими.

14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають у російських і кримських в’язницях. Він неодноразово заявляв, що голодуватиме «до кінця».

6 жовтня Олег Сенцов був змушений припинити голодування. Про це він написав у листі, який передав проектові Радіо Свобода і «Голосу Америки» – телеканалові «Настоящее время», – адвокат українця Дмитро Дінзе. Міністерство закордонних справ України надіслало Росії ноту з вимогою допустити до українського режисера Олега Сенцова українських та міжнародних лікарів для проведення незалежного обстеження.