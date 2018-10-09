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09 Жовтень 2018, Київ 14:41
Новини | Політика

Дінзе заявив, що нічого не знає про продовження Сенцовим голодування

Дінзе сказав, що Сенцов не повідомляв про зміну своїх планів

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Адвокат українського режисера Олега Сенцова Дмитро Дінзе заявив «Медіазоні», що не має жодної інформації про рішення українця продовжувати голодування.

Уповноважений по правам людини у Ямало-Ненецькому автономному Росії Анатолій Сак повідомив 9 жовтня, що офіційно Сенцов голодування не припиняв.

За словами Дінзе, 5 жовтня Сенцов вирішив припинити голодування і з тих пір він не повідомляв про намір змінити рішення.

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Український кінорежисер, кримчанин Олег Сенцов засуджений у Росії на 20 років позбавлення волі за звинуваченням у підготовці терактів в окупованому Криму. Режисер відкидає звинувачення, його захист і правозахисники називають їх політично мотивованими.

14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають у російських і кримських в’язницях. Він неодноразово заявляв, що голодуватиме «до кінця».

Олег Сенцов повідомив, що припинить голодування 6 жовтня – відео
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Олег Сенцов повідомив, що припинить голодування 6 жовтня – відео

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6 жовтня Олег Сенцов був змушений припинити голодування. Про це він написав у листі, який передав проектові Радіо Свобода і «Голосу Америки» – телеканалові «Настоящее время», – адвокат українця Дмитро Дінзе. Міністерство закордонних справ України надіслало Росії ноту з вимогою допустити до українського режисера Олега Сенцова українських та міжнародних лікарів для проведення незалежного обстеження.

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