Справу українця Гриба повернули до суду в Ростові-на-Дону – речниця

Північнокавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону знову почне розгляд справи українця Павла Гриба, якого Росія обвинувачує в тероризмі, повідомила речниця суду Альона Катькало, передає агентство «Интерфакс».

«Справа щодо Гриба повернулася до нас на новий розгляд після повернення прокурору Кубані. Дата судового засідання поки не призначена», – сказала Катькало журналістам.

20-річного Павла Гриба обвинувачують у тероризмі, але він не визнає провину. 23 липня колегія суддів Північнокавказький окружного військового суду в Ростові повернула справу українця на доопрацювання прокурорам.

Гриб зник у серпні 2017 року в білоруському Гомелі, пізніше його знайшли в СІЗО у російському Краснодарі.

За словами родичів, у Павла Гриба портальна гіпертензія – синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени, який супроводжується збільшенням селезінки, варикозним розширенням вен стравоходу й шлунка, асцитом, печінковою недостатністю.