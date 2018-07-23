Російський суд відправив справу Гриба на доопрацювання

Колегія суддів Північнокавказький окружного військового суду в Ростові повернула справу українця Павла Гриба на доопрацювання прокурорам.

«Кримінальну справу стосовно Павла Гриба повернуто прокурору Краснодарського краю в зв’язку з тим, що були перешкоди для розгляду цієї кримінальної справи. Органами попереднього розслідування була допущена помилка, інкримінована редакція кримінального закону, яка не діяла на момент інкримінованого підсудному діяння. Прокурору Краснодарського краю повернули цю справу, щоб був складений новий обвинувальний висновок відповідно до законодавства», – заявила прес-секретар суду Альона Катькало агентству «Интерфакс-Юг».

Як пише «Громадське радіо», головуючий суддя Сергій Горелов звернув увагу на те, що в обвинуваченні вказана стара редакція статті 205 Кримінального кодексу Росії («терористичний акт»), за якою обвинувачують Гриба. Стаття передбачає вісім років тюремного ув’язнення, але вже не діє. Прокурор заявив, що це помилка, а він має на увазі нову редакцію цієї статті, за якою обвинувачуваному загрожує до 10 років колонії.

Адвокат Марина Дубровіна заявила, що посилення покарання суперечить російській Конституції.

23 липня Північнокавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону проводив перше засідання справи Гриба по суті. Українця обвинувачують у тероризмі, але він не визнає провину.

За словами батька, стан здоров’я Павла Гриба залишається стабільно поганим – у нього постійні головні болі, загальна слабкість і виснаження, але необхідну медичну допомогу той не отримує.

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3 липня Північнокавказький окружний військовий суд залишив українця під вартою до 20 грудня. Попередні слухання в його справі відбулися 9 липня.

1 липня Павло Гриб зустрів у слідчому ізоляторі свій 20-й день народження.

Павло Гриб зник у серпні 2017 року в білоруському Гомелі, пізніше його знайшли в СІЗО у російському Краснодарі. Йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм.

Генеральна прокуратура України відкрила провадження через зникнення українця.

Адвокат Павла Гриба в Україні Євгенія Закревська повідомила, що Європейський суд з прав людини вимагає від Росії доступу українських лікарів до хлопця, щоб оцінити стан його здоров’я. За повідомленням батьків, Павло Гриб через інвалідність має постійно вживати підтримувальні препарати.

За словами родичів, у Павла Гриба портальна гіпертензія – синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени, який супроводжується збільшенням селезінки, варикозним розширенням вен стравоходу і шлунка, асцитом, печінковою недостатністю.