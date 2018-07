SaveOlеgSentsov: привітай із днем народження заарештованого у Росії Павла Гриба

Ініціатори глобальної акції #SaveOlegSentsov на підтримку українського політв’язня Кремля Олега Сенцова закликають привітати з днем народження заарештованого у Росії Павла Гриба, якому 1 липня виповнюється 20 років. Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці акції.

«Сьогодні, 1 липня, день народження студента Павла Гриба. Йому виповнюється 20 років. Він зустріне свій ювілей в російській тюрмі. Близько року тому російські спецслужби виманили його на територію Білорусі. Заради звичайного українського студента ФСБ провело цілу спецоперацію із викраденням і таємним перевезенням в Росію. Павлу пред’явили абсурдне звинувачення у підготовці теракту в школі. Справжньою підставою для фабрикації справи стали дописи у мережі «Вконтакте», що він не визнає анексію Криму та засуджує російську агресію на Донбасі», – наголошують активісти-правозахисники.

Вони нагадують, що Павло має інвалідність, через що змушений постійно приймати підтримуючі препарати, але в ув’язненні він не отримує належної медичної допомоги, йому навіть не передають ліки, які надсилають його рідні. Минулого року російська влада не допустила українських лікарів, які приїхали до Краснодара, щоб оглянути хлопця.

За словами адвоката, стан Павла стрімко погіршується, а тіло вкрилося виразками.

«Ми хочемо пробити цю стіну ізоляції та закликаємо усіх небайдужих надіслати Павлу Грибу привітання. Він має знати, що про нього не забули та що ми боремося за звільнення Павла Гриба та усіх заручників Кремля», – зазначають активісти.

Вони зауважують, що листи треба писати російською мовою і для усіх охочих наводять адресу: «344082, Ростовская область, Ростов-на-Дону, улица Большая Садовая, 31, ФКУ СИЗО-4 ФСИН России, Гриб Павел Игоревич, 01.07.1998 года рождения».

Павло Гриб зник у серпні 2017 року в білоруському Гомелі, пізніше його знайшли в СІЗО у російському Краснодарі. Йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм.

28 квітня Жовтневий районний суд російського Краснодара продовжив арешт Павлу Грибу до 4 липня.

Генеральна прокуратура України відкрила провадження через зникнення українця.

Адвокат Павла Гриба в Україні Євгенія Закревська повідомила, що Європейський суд з прав людини вимагає від Росії доступу українських лікарів до хлопця, щоб оцінити стан його здоров’я. За повідомленням батьків, 19-річний Павло Гриб через інвалідність має постійно вживати підтримуючі препарати.

За словами родичів, у Павла Гриба портальна гіпертензія – синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени, який супроводжується збільшенням селезінки, варикозним розширенням вен стравоходу і шлунка, асцитом, печінковою недостатністю.

За даними української правозахисної ініціативи Let My People Go, у Росії з політичних мотивів утримують щонайменше 70 людей.