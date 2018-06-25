Павло Гриб не отримує лікування в російській тюрмі – адвокат

Заарештований у Росії 19-річний український громадянин Павло Гриб, який має рідкісну хворобу, не отримує належного лікування. Про це в Києві 25 червня заявила його адвокат Марина Дубровіна

«Після того, як його помістили в слідчий ізолятор (у серпні 2017 року – ред.), у нього було, за російськими мірками, глибоке обстеження, хоча фахівців таких у Краснодарському краї немає – через те, що у Павла дуже рідкісне захворювання. Тому те лікування, яке було йому призначене, є дуже умовним, оскільки він фактично жодних медикаментів не отримував, якщо мати на увазі медичну службу ізолятора. Консули поклали йому гроші на рахунок, і він самостійно придбав на ці гроші якісь ліки, і востаннє він їх уживав іще торік, і протягом 2018 року він ніяких медикаментів не отримував», – вказала Дубровіна.

«Зробили ще одне обстеження перед тим, як відправляти його до Ростова, і от саме це обстеження показало динаміку негативну в його стані здоров’я. Коли він приїхав до Ростова, йому вже ніхто нічого не проводив», – додала адвокат.

Вона також вказала, що попереднє розслідування у справі Павла Гриба завершено, справу передано в Північно-Кавказький окружний військовий суд, де 2 липня відбудеться попереднє слухання.

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28 квітня Жовтневий районний суд російського Краснодара продовжив арешт 19-річному українцю Павлу Грибу до 4 липня.

Він зник у серпні 2017 року в білоруському Гомелі, пізніше його знайшли в СІЗО у російському Краснодарі. Йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм.

Генеральна прокуратура України відкрила провадження через зникнення українця.

Адвокат Павла Гриба в Україні Євгенія Закревська повідомила, що Європейський суд з прав людини вимагає від Росії доступу українських лікарів до хлопця, щоб оцінити стан його здоров’я. За повідомленням батьків, 19-річний Павло Гриб через інвалідність має постійно вживати підтримуючі препарати.

За словами родичів, у Павла Гриба портальна гіпертензія – синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени, який супроводжується збільшенням селезінки, варикозним розширенням вен стравоходу і шлунка, асцитом, печінковою недостатністю.