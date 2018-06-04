У Росії заблокували переказ коштів на рахунок незаконно ув’язненого Павла Гриба – ЗМІ

В Росії заблокували переказ коштів на рахунок незаконно ув’язненого українця Павла Гриба, необхідні йому для закупівлі ліків та продуктів харчування.

Агентство УНІАН цитує пост у Facebook Ігоря Гриба – батька незаконно ув’язненого юнака:

28 квітня Жовтневий районний суд російського Краснодара продовжив арешт 19-річному українцю Павлу Грибу до 4 липня.

Він зник у серпні 2017 року в білоруському Гомелі, пізніше його знайшли в СІЗО у російському Краснодарі. Йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм.

Генеральна прокуратура України відкрила провадження через зникнення українця.

Адвокат Павла Гриба в Україні Євгенія Закревська повідомила, що Європейський суд з прав людини вимагає від Росії доступу українських лікарів до хлопця, щоб оцінити стан його здоров’я. За повідомленням батьків, 19-річний Павло Гриб через інвалідність має постійно вживати підтримуючі препарати.

За словами родичів, у Павла Гриба портальна гіпертензія – синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени, який супроводжується збільшенням селезінки, варикозним розширенням вен стравоходу і шлунка, асцитом, печінковою недостатністю.