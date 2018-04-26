З початку року посилився психологічний тиск на Павла Гриба – батько

З початку цього року посилився психологічний тиск на заарештованого в Росії українця Павла Гриба, повідомив Радіо Свобода його батько Ігор Гриб.

«З нового року дуже посилився психологічний тиск із боку слідства. Дуже сильно. Такого минулого року не було. Причому вони використовують такі моменти, як обмеження в харчуванні. Коли передавали Павлу їжу минулого разу, вони не взяли, мотивуючи це тим, що йому необхідна дієтична їжа. Вони не взяли ні сири, ні м’ясні вироби (хоча дружина спеціально купує нежирні продукти, які можна було б Павлу)», – сказав Ігор Гриб.

Він додав, що днями має відбутися засідання суду, на якому розглянуть продовження запобіжного заходу для Павла Гриба.

«За нашою інформацію, це буде крайній раз. Далі буде суд по суті», – заявив батько.

Він зазначив, що наразі невідомий реальний стан здоров’я Ігоря Гриба.

«Ми не знаємо про реальний стан здоров’я, бо лікарів не пускали. Матері побачень не дають. Зараз має відбутися суд. Сподіваємося, що мама зможе хоча б подивитися на Павла. Востаннє, коли вона його бачила 2 березня (тоді суд також розглядав продовження запобіжного заходу)… Вона каже, що не впізнала його. Дуже змінився зовнішньо», – розповів Ігор Гриб.

Павло Гриб у серпні 2017 року зник у білоруському Гомелі, пізніше його знайшли у СІЗО у російському Краснодарі. Йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм.

Генеральна прокуратура України відкрила провадження через зникнення українця.

Адвокат Павла Гриба в Україні Євгенія Закревська повідомила, що Європейський суд з прав людини вимагає від Росії доступу українських лікарів до хлопця, щоб оцінити стан його здоров’я. За повідомленням батьків, 19-річний Павло Гриб через інвалідність має постійно вживати підтримуючі препарати.

За словами родичів, у Павла Гриба портальна гіпертензія – синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени, який супроводжується збільшенням селезінки, варикозним розширенням вен стравоходу і шлунка, асцитом, печінковою недостатністю.